С 31 мая по 2 июня Паланга приглашает на фестиваль Курорта

Разнообразные мероприятия



В течение всех выходных в различных общественных местах курорта будет царить праздничное настроение: на площади Юрате и Каститиса, в парке Бирутес, на улицах Басанавичюса и Витаутаса и в других местах. Организаторы фестиваля обещают, что во время праздника в Паланге будет много веселых и интересных мероприятий для людей всех возрастов и интересов. Помимо мероприятий, посвященных памяти графа Тышкевича, будут организованы концерты, спортивные аттракционы и семейные развлечения.

Программа фестиваля - здесь.