С 31 мая до 2 июня - фестиваль "Тракайское лето 2024"

В последний день мая и первые выходные лета Тракай будет бурлить событиями и весельем. В пятницу, 31 мая, в Тракае проходит образовательная ярмарка «Открывай! Создавай! Вдохновляй!» и концерт «Славься, лето!», молодежные дискуссии и выступление комика Томаша Рынкевича. С большим размахом на террасе Тракайской школы искусств пройдет молодежный фестиваль народного танца.

Суббота также будет очень красочной и насыщенной: с утра Тракай разбудят оркестры, на рынке Ратуши начнется базар, будут активные развлечения, детский праздник, показательные выступления полиции, пожарных и 804-го Тракайско-Электренайского добровольческого отряда вооруженных сил Литвы, Таможни Литовской Республики и Литовской стрелковой ассоциации. Во второй половине дня театрализованное шествие коллективов, городских и районных учреждений пройдет по городу до церемонии открытия и концертной площадки, а любителей музыки ждут два фестиваля - фестиваль национальных меньшинств «Здесь наша Родина, здесь наш дом» и фестиваль духовых оркестров. День веселья и задора завершится вечерним концертом с участием Вайдаса Баумилы, Року Яна, группы «Пеленай» и лазерным и беспилотным шоу.