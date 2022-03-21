С 21 марта в Вильнюсе меняется расписание движения общественного транспорта

Скопировать ссылку С 21 марта в Вильнюсе меняется расписание движения общественного транспорта

aA

С 21 марта в Вильнюсе меняется расписание движения общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще.