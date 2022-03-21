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С 21 марта в Вильнюсе меняется расписание движения общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут курсировать чаще.
Что меняется?
В рабочие дни чаще будут курсировать:
Скорые автобусы 3G, 5G
Автобусы 7, 20, 53, 89, 115
Троллейбусы 4, 6, 10, 16, 19
В выходные дни расписание останется прежним.
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