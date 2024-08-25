С 2026 года в качестве первого иностранного языка школы смогут предлагать испанский язык

Учащиеся смогут выбрать изучение испанского языка со второго класса, если школа предложит такую возможность. В пятницу это было узаконено приказом, подписанным министром Радвилей Моркунайте-Микуленене.

Испанский, как и английский, французский и немецкий, будет предлагаться в качестве первого иностранного языка в начальном образовании с осени 2026 года, а также в качестве первого и второго иностранного языка в основном образовании.