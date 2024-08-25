С 2026 года в качестве первого иностранного языка школы смогут предлагать испанский язык

Учащиеся смогут выбрать изучение испанского языка со второго класса, если школа предложит такую возможность. В пятницу это было узаконено приказом, подписанным министром Радвилей Моркунайте-Микуленене.
Испанский, как и английский, французский и немецкий, будет предлагаться в качестве первого иностранного языка в начальном образовании с осени 2026 года, а также в качестве первого и второго иностранного языка в основном образовании.
Список вторых иностранных языков остается прежним: английский, французский, немецкий, испанский, польский, украинский, русский.
Школьники, достигшие предусмотренного уровня B2, по окончанию учебы в школе также смогут сдавать государственный экзамен по испанскому языку.
В министерстве отмечают, что учащиеся, изучающие первый иностранный язык, начинают изучать его со второго класса. Родители ученика должны выбрать, какой иностранный язык будет изучать их ребенок.
Второй иностранный язык учащиеся должны выбрать в шестом классе. Иностранные языки можно изучать и с первого класса начальной школы (первый иностранный язык) или с 5-го класса (второй иностранный язык), если школа выберет этот вариант и этого пожелают родители.