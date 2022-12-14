С 2023 года вид на жительство в Литве будет выдаваться в 34 странах мира

"С начала января иностранцам, желающим получить вид на жительство, больше не нужно будет ехать в Литву, они смогут подать заявление на получение вида на жительство, находясь за границей", - сообщила в среду журналистам Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, эту услугу в 34 странах мира будет предоставлять компания VFS Global, которая выбрана посредством конкурса государственных закупок. Компания оказывает аналогичные услуги правительствам и дипломатическим представительствам многих стран.

Внешний поставщик услуг будет уполномочен предоставлять информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание, принимать заявления и обязательные документы, собирать личные и биометрические данные, передавать их специалистам Департамента миграции.

Во всех случаях решение о выдаче или невыдаче вида на жительство будет приниматься специалистами Департамента миграции. На рассмотрение заявления и принятие решения будет отведено от одного до трех месяцев.

"Это поможет всем работодателям привозить рабочую силу из-за рубежа", - сказала глава департамента.

До сих пор для получения вида на жительство в Литве иностранцам приходилось получать визу, приезжать в Литву и заполнять документы здесь.

Страны, в которых у VFS Global будут офисы: Албания, Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Бразилия, Канада, Грузия, Индия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Киргизстан, Ливия, Малайзия, Молдавия, Непал, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Южно-Африканская Республика, Южная Корея, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Венесуэла.