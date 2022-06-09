С 2023 года в Вильнюсе запрещается топить дома углем, жителям будут выплачивать компенсации

Компенсации будут платить и тем, кто решит подключиться к центральному отоплению. На компенсации выделено 3,5 млн. евро. Сейчас жители могут получить на замену котла 50% суммы, а малоимущие лица – 85% из Агентства по проектам в рамках охраны природы.

Если жители хотят подключиться к центральному отоплению, им оплатят, 50% расходов. Вильнюсский муниципалитет дополнительно выделит еще 15% в ранках каждой программы. Желающие получить компенсацию в муниципалитете должны получить компенсацию в агентстве.

"В соответствии с этим порядком, малоимущие лица, не понесут никаких расходов. Другие жители получат компенсацию в размере 65%", – сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Котлы на угле и торфе жители в рамках программы могут менять только на эффективные технологии, использующие возобновляющуюся энергию, например – теплонасосы земля–вода, вода-вода, воздух–вода, воздух–воздух.

Согласно подсчетам, в столице есть 3522 жилых домов, жители которых могут получить компенсации. По предварительной оценке, им в этом году выплатят 60 000 евро.

По данным муниципалитета, с учетом количества заявок, которые жители подали в прошлом году, всего в этом году реально осуществить 60 проектов стоимостью 6600 евро.