С 17 января в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать поездки, следить за информацией.
Реальное движение транспорта можно увидеть на табло на остановках и в виртуальном пространстве https://bit.ly/VirtualiSvieslente
Расписание на остановках еще не обновлено, поэтому не стоит им руководствоваться.
С 17 января меняется расписание следующих маршрутов:
· 1G, 2G, 3G, 4G, 5G скорых автобусов.
· 5, 10, 18, 20, 22, 24, 34, 46, 53, 61, 74, 88, 115 автобусов.
· 2, 3, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 19 троллейбусов.
· 100 и 200 автобусы в LITEXPO больше не курсируют, так как центр вакцинации закрыт.
С учетом заявок пассажиров, меняется расписание автобусов 2, 8, 32 маршрутов и 18 троллейбуса. Время их курсирования будет более удобным.
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