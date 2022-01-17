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С 17 января в Вильнюсе меняется расписание некоторых маршрутов общественного транспорта. Причина перемен - эпидемиологическая ситуация и тот факт, что водители ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт" и ЗАО Transrevis массово болеют простудными заболеваниями и коронавирусом.
С 17 января в Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать поездки, следить за информацией.

Реальное движение транспорта можно увидеть на табло на остановках и в виртуальном пространстве https://bit.ly/VirtualiSvieslente

Расписание на остановках еще не обновлено, поэтому не стоит им руководствоваться.

С 17 января меняется расписание следующих маршрутов:
· 1G, 2G, 3G, 4G, 5G скорых автобусов.

· 5, 10, 18, 20, 22, 24, 34, 46, 53, 61, 74, 88, 115 автобусов.

· 2, 3, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 19 троллейбусов.

· 100 и 200 автобусы в LITEXPO больше не курсируют, так как центр вакцинации закрыт.

С учетом заявок пассажиров, меняется расписание автобусов 2, 8, 32 маршрутов и 18 троллейбуса. Время их курсирования будет более удобным.

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