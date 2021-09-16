С 13 сентября депутаты без "паспорта возможностей" не могут ходить в парламентское кафе

Порядок, действующий во всей Литве распространяется и на парламентскую столовую. Как выкручиваются депутаты, которые не хотят прививаться?

"Из-за плохих решений властей страдает народ. А с ним и политики", – сказал LNK "крестьянин" Валюс Ажуолас.

Политик не прививается, поэтому не может обедать в столовой, ему приходится есть в коридоре или в кабинете. На обед он ест яблоко и йогурт. Раньше, даже во время пандемии, в столовую могли попасть все, а сейчас - нет.

"Я не могу взять здесь даже еду навынос. Мне нельзя туда заходить. Нужен министр логики, ведь сейчас решения идут с ней вразрез. Царит хаос", – сказал политик.

Против вакцинации выступает и депутат Дайнюс Кепянис. Его не впустили в парламентскую столовую.

"Спи в холоде, меньше ешь, больше двигайся, закаляйся, горячо люби, глубоко дыши, серьезно сожалей о проступках, искренне молись. И будешь счастлив и здоров, не нужны будут прививки. Ничего не нужно, человек будет счастлив", – ответил он на вопрос, что он ест.

Кепянис сказал, что он переболел коронавирусом, поэтому "паспорт раба" теоретически может получить. Однако он его не берет из принципа. "Ты обречен, как во времена Гитлера. Так я сейчас себя чувствую", – сказал он.

"Ну, что поделать, таков порядок", – сказал о проблемах коллег бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига.

"Естественно, что у них это вызывает возмущение, Пройдет, есть другие места, где можно получить еду, кормят не только в парламенте", – сказал политик.

"Остается бутербродами питаться, тоже вариант, – сказал депутат Альгирдас Стончайтис. - Еще можно заказать еду у курьеров или сдать тест и временно получить "паспорт возможностей".

Женщина, которая проверяет документы на входе в столовую, сказала, что конфликтов не бывает, но вопросы у людей возникают.

"Удивляются, что проверяют и на входе и здесь", – сказала она.

По действующему порядку, без "паспорта возможностей" в парламент могут войти только депутаты. Значит, в столовой документы проверяют только из-за тех депутатов, у которых нет "паспорта возможностей".

А вот староста фракции либералос Эугениюс Гентвилас, несмотря на наличие "паспорта возможностей" не может попасть в столовую - у него испортился телефон, поэтому он не может предъявить документ.

По данным спикера, "паспорт возможностей" есть примерно у 110 депутатов.