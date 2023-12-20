С 1 января вступают в силу новые требования к водителям электросамокатов

"Безопасность дорожного движения — одна из важнейших задач. Количество электросамокатов и других электрических средств микромобильности постоянно растет, что требует большей ясности и порядка на улицах. Мы надеемся, что новые правила помогут повысить безопасность как электросамокатов, так и всех остальных участников дорожного движения и сократить количество аварий на дорогах", — сказал Юлиус Скачкаускас, заместитель министра транспорта и коммуникаций.
Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.
С 1 января следующего года движение электрического микромобильного транспортного средства разрешается только по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или велодорожкам, а при их отсутствии - по соответствующей обочине. Тротуар или проезжая часть могут использоваться только при отсутствии этих дорожных элементов. Максимально допустимая скорость электрического микромобильного транспортного средства должна составлять 20 км/ч, а при проезде пешеходных переходов - не более 7 км/ч.
Для несовершеннолетних всегда обязателен шлем, а для взрослых - на проезжей части. При движении по проезжей части необходимо носить яркий жилет или включать фары. Оба требования обязательны в темное время суток или при плохой видимости.
Запрещается ездить по тротуару или проезжей части, там, где предусмотрены велосипедные дорожки, по пешеходным переходам, на автомагистралях и скоростных дорогах, перевозить пассажиров, а также переходить дорогу в непредназначенных для этого местах. Кроме того, водителям запрещается перевозить, буксировать или толкать груз, мешающий движению или создающий опасность для других участников дорожного движения, буксировать другое транспортное средство, держаться за другое транспортное средство или управлять самокатом или держась за руль только одной рукой.
Правила дорожного движения также регулируют порядок движения электрических микромобильных транспортных средств и устанавливают требования к тормозам, звуковым сигналам, фарам и т. д.
К электрическим микромобильным транспортным средствам относятся электрические самокаты, электрические скейтборды, балансировочные колесные транспортные средства, роликовые коньки и т. д.