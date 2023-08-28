С 1 сентября вступает в силу новый порядок: какие изменения ждут родителей школьников

Жвирдаускас сказал, что его ассоциация была в числе тех, кто первыми заговорил о том, что следует менять действующий порядок.
"Я оцениваю нынешнюю ситуацию как попытку обратить внимание на то, насколько важно, чтобы дети ходили в школу. Я - многодетный отец, поэтому понимаю, что очень важно уделить детям внимание во время отпуска. Школьники часто - подростки, они нуждаются во внимании, важно что-то не упустить, но этот порядок сам по себе не слишком жесткий", – сказал он.
"Я скажу о нескольких аспектах. Один из них – дети из семей социального риска, где подключаются службы по правам детей, и так далее, где принимают какие-то меры из-за неприсмотра за детьми, из-за непосещения школы – в таких случаях было сложно что-то сделать.
Представлю и другой пример, из жизни. Пятрюкас, как всегда, болеет, об этом сообщают классному руководителю. идет урок литовского языка, Пятрюкас болеет. Может, вернется, через неделю. Но он возвращается через две недели с красивым загаром, не похоже, что болел, выясняется, что он был в отпуске с родителями, поскольку во время каникул в школе поездки стоят дорого, а после каникул цены немного снижаются, вот родители и отправляются в отпуск", – рассказал Жвирдаускас.
По его словам, если новый порядок не поможет решить проблему, его пересмотрят.
По словам учителя Авчиниковаса, прогулы сказываются на успеваемости детей.
"Я считаю, что порядок надо пересмотреть и ужесточить, поскольку все время школа в ответе за результаты успеваемости и мотивацию детей. В Литве нет разделения ответственности за то, кто в ответе за посещаемость, но при плохой посещаемости ухудшается и успеваемость. Насколько я знаю, на Западе, даже в Польше, этот порядок жестче, чем в Литве. Я думаю, это не способствует повышению качества обучения", – сказал учитель.
Наказания за несоблюдение порядка нет, так как же будет регулироваться этот вопрос.
Президент Литовского союза учеников Йонас Трумпа сказал, что союз положительно оценивает принятое решение, но среди самих школьников есть разные мнения.
"Во-первых, с посещаемостью есть проблемы. Многие ученики пропускают очень много уроков, в некоторых муниципалитетах, где количество неоправданных пропусков составляет 35%, значит, школьники много пропускают. Если ты приходишь на уроки, но не делаешь домашнюю работу, не учишься дополнительно, к чему-то не стремишься, то все равно естественным образом получаешь знания уже только потому, что приходишь на уроки, а те, кто прогуливает и не учится этого не получают. Кроме того, если многие прогуливают, учитель, когда они приходят, должен подлаживаться под пропустивших занятия, наверстывая упущенное ими, это нехорошо для тех, кто учится и стремится к хорошим результатам", – сказал Трумпа.
Он назвал минусы нового порядка, недостатки, которые отметили школьники.
"18-летние, ученики 11 и 12 классов, могут служить в армии, могут управлять автомобилем, но не могут оправдывать пропуски. Это должны делать родители. В этом вопросе ничего не изменили, возможно, изменения появятся позже.
Другое замечание - буква N (пропуск) нужна для информирования родителей о том, что ученика нет в школе. Бывают ученики, которые заранее информируют учителей о том, что их не будет по какой-то причине, тут эта N - средство наказание, надо объясняться, у тебя появляется какой-то лимит этих пропусков", – сказал собеседник. Он считает, что тут должны появиться какие-то альтернативы.
Липкявичене сказала, что наивно надеяться, что новый порядок изменит положение с результатами учебы.
"Кто хочет, тот учится. Если ученики не столкнулись с серьезными трудностями, психологическими трудностями, насмешками и т.д. – эти дети хотят ходить в школу, они хотят учиться. Можно, хоть браслет надеть на ногу и контролировать ребенка, но будет ли он лучше учиться? Я знаю, что в первую очередь надо найти причину, которая мешает ребенку учиться", – сказала она.
По ее словам, новый порядок - поиск решения проблемы не с того конца.
"Если и семьи из группы социального риска мы будем только контролировать, но не будем взращивать их сознательность – толку с такого контроля? Не хватит контролеров", – считает директор школы.
По словам Скуодене, как школа, так и родители подписывают договор о сотрудничестве, в котором есть условия.
"В договоре все должно быть предусмотрено. Пока не было единого порядка, школы применяли разную практику, частные относились гибче, государственные жестче, но очень важно соглашение между школой и семьей", – сказала она.
Когда сознательного подхода в каком-то вопросе недостаточно, за дело принимается государство.
Скуодене надеется, что новый порядок принесет желаемый результат.