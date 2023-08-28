С 1 сентября вступает в силу новый порядок: какие изменения ждут родителей школьников

Представлю и другой пример, из жизни. Пятрюкас, как всегда, болеет, об этом сообщают классному руководителю. идет урок литовского языка, Пятрюкас болеет. Может, вернется, через неделю. Но он возвращается через две недели с красивым загаром, не похоже, что болел, выясняется, что он был в отпуске с родителями, поскольку во время каникул в школе поездки стоят дорого, а после каникул цены немного снижаются, вот родители и отправляются в отпуск", – рассказал Жвирдаускас.

"Я скажу о нескольких аспектах. Один из них – дети из семей социального риска, где подключаются службы по правам детей, и так далее, где принимают какие-то меры из-за неприсмотра за детьми, из-за непосещения школы – в таких случаях было сложно что-то сделать.

"Я оцениваю нынешнюю ситуацию как попытку обратить внимание на то, насколько важно, чтобы дети ходили в школу. Я - многодетный отец, поэтому понимаю, что очень важно уделить детям внимание во время отпуска. Школьники часто - подростки, они нуждаются во внимании, важно что-то не упустить, но этот порядок сам по себе не слишком жесткий", – сказал он.

Жвирдаускас сказал, что его ассоциация была в числе тех, кто первыми заговорил о том, что следует менять действующий порядок.

По его словам, если новый порядок не поможет решить проблему, его пересмотрят.

По словам учителя Авчиниковаса, прогулы сказываются на успеваемости детей.

"Я считаю, что порядок надо пересмотреть и ужесточить, поскольку все время школа в ответе за результаты успеваемости и мотивацию детей. В Литве нет разделения ответственности за то, кто в ответе за посещаемость, но при плохой посещаемости ухудшается и успеваемость. Насколько я знаю, на Западе, даже в Польше, этот порядок жестче, чем в Литве. Я думаю, это не способствует повышению качества обучения", – сказал учитель.

Наказания за несоблюдение порядка нет, так как же будет регулироваться этот вопрос.

Президент Литовского союза учеников Йонас Трумпа сказал, что союз положительно оценивает принятое решение, но среди самих школьников есть разные мнения.