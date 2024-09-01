С 1 сентября в общественном транспорте столицы ждут важные перемены

Отныне за билет можно заплатить банковской картой или при помощи смарт-устройств. Новый порядок действует уже с 29 августа. Выясняется, что это не единственные перемены, которые ждут пассажиров общественного транспорта. Завершается эпоха бумажных билетов.

„С появлением возможности безналичного расчета за проезд не остается бумажных билетов, которые продавали водители“, – сказала представитель компании JUDU Виталия Роче.

По ее словам, новый способ оплаты поездки сократит время поездки и повысит безопасность.