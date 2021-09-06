С 1 сентября COVID–19 заболели 15 учеников литовских школ, 250 находятся в изоляции

"Есть около 15 больных детей, которые ходили в школу и могли заразить других. Поэтому пришлось изолировать одноклассников и учителей, у которых были контакты. Изолированы около 250 человек, но показатель меняется, продолжается тестирование, в некоторых случаях изоляция может быть отменена, если люди переболели, были привиты или если у них есть антитела", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Она подчеркнула, что заражение этих детей не связано со школами, подозревают, что они заразились в других местах.

Петравичене сказала, что вопрос дальнейшего обучения в школе детей, в классах у которых фиксировались случаи заболевания, должны решать школы.

Несмотря на рост показателя заражения COVID-19, правительство Литвы решило, что обучение в школах будет контактным. Если в школах будут случаи заболевания, то их руководство может выбирать смешанный способ обучения.

Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, правительство введет удаленное обучение, но ученики начальной школы по-прежнему должны будут учиться в школах, с февраля контактным способом будут учиться и ученики выпускных классов.

По данным Министерства науки, образования и спорта, в этом году в школы вернулись 324 900 учеников, из них 28 300 - первоклассники и 22 100 - ученики выпускных классов.