"Мы хотим сообщить, что завтра эти номер будут отключены, и просим запомнить один номер - 112 - для вызова экстренных служб", - сообщил глава Единого центра помощи (ЕЦП) Аудрюс Чюплис.

При звонке на старые номера будет звучать сообщение о номере 112 на литовском и русском языках.