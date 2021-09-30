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С 1 октября останется только один номер для вызова экстренной помощи – 112, другие номер - 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033 - перестанут действовать.
Greitoji medicinos pagalba, asociatyvi nuotr.
Greitoji medicinos pagalba, asociatyvi nuotr.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Мы хотим сообщить, что завтра эти номер будут отключены, и просим запомнить один номер - 112 - для вызова экстренных служб", - сообщил глава Единого центра помощи (ЕЦП) Аудрюс Чюплис.

При звонке на старые номера будет звучать сообщение о номере 112 на литовском и русском языках.

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