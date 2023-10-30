С 1 ноября меняется время работы некоторых магазинов Rimi

"Начался более темный период года, мы стремимся к тому, чтобы наши магазины отвечали потребностям и пожеланиям наших покупателей. В связи с этим корректируем время работы магазинов в соответствии с постоянно наблюдаемыми тенденциями покупок, которые зимой отличаются от обычных", - отмечает Ирина Миклене, руководитель управления торговых центров Rimi Lietuva.
Как сказано в пресс-релизе, летом принято посещать магазины позже, но с приближением зимы поток покупателей в ранние утренние и поздние вечерние часы снижается. Хотя большинство магазинов Rimi продолжат работать в обычном режиме, из-за сезонных изменений по воскресеньям в 21 час в Вильнюсе будут закрываться два магазина: на ул. Викингу 3 и Сянасис Укмергес кяляс 46 А.
По субботам и воскресеньям с 9 часов утра будет работать магазин Rimi (ул. Лентваре, 61а), расположенный в микрорайоне Паняряй в Вильнюсе, в оба выходных дня этот магазин закроет свои двери на час раньше – 21:00.
В будние дни и субботу магазин Rimi (ул. Шяурес, 37), расположенный в вильнюсском микрорайоне Науйойи Вильня, магазин также откроет двери на час позже обычного, с 8 часов утра. По воскресеньям он начнет работать в обычное время – с 9 утра.