С 1 ноября меняется время работы некоторых магазинов Rimi

"Начался более темный период года, мы стремимся к тому, чтобы наши магазины отвечали потребностям и пожеланиям наших покупателей. В связи с этим корректируем время работы магазинов в соответствии с постоянно наблюдаемыми тенденциями покупок, которые зимой отличаются от обычных", - отмечает Ирина Миклене, руководитель управления торговых центров Rimi Lietuva.

Как сказано в пресс-релизе, летом принято посещать магазины позже, но с приближением зимы поток покупателей в ранние утренние и поздние вечерние часы снижается. Хотя большинство магазинов Rimi продолжат работать в обычном режиме, из-за сезонных изменений по воскресеньям в 21 час в Вильнюсе будут закрываться два магазина: на ул. Викингу 3 и Сянасис Укмергес кяляс 46 А.

По субботам и воскресеньям с 9 часов утра будет работать магазин Rimi (ул. Лентваре, 61а), расположенный в микрорайоне Паняряй в Вильнюсе, в оба выходных дня этот магазин закроет свои двери на час раньше – 21:00.