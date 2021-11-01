"Успех поездки в 90% зависит от действий человека, поэтому очень важно участникам движения принимать правильные решения. Небезопасная скорость, превышение допустимой скорости - самые распространенные причины ДТП", – сказал директор ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс.

Водители также должны помнить, что с 10 ноября по 31 марта в Литве нельзя ездить на автомобилях с летней резиной. Шипованную резину можно использовать с 1 ноября до 10 апреля, на автомобиле должен быть специальный знак.