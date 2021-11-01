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Литовская дирекция автомобильных дорог напоминает, что с 1 ноября в Литве вступают в силу сезонные требования ПДД – снижается допустимая скорость на дорогах, и водители должны "переобуть" свои автомобили. С 1 ноября по 31 марта на магистралях в Литве максимальная скорость составляет 110 км/ч. Это максимальная допустимая скорость, но водители должны выбирать наиболее подходящую для конкретных погодных условий скорость, она обычно бывает меньше максимальной допустимой, пишет madeinvilnius.lt.
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
© DELFI / Rafael Achmedov

"Успех поездки в 90% зависит от действий человека, поэтому очень важно участникам движения принимать правильные решения. Небезопасная скорость, превышение допустимой скорости - самые распространенные причины ДТП", – сказал директор ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс.

Водители также должны помнить, что с 10 ноября по 31 марта в Литве нельзя ездить на автомобилях с летней резиной. Шипованную резину можно использовать с 1 ноября до 10 апреля, на автомобиле должен быть специальный знак.

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