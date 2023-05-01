С 1 мая жители, не получившие землю в городах, смогут претендовать на участок леса

Такая возможность появилась с 1 мая, когда вступили в силу поправки к закону о восстановлении прав на невозвращенное недвижимое имущество.
Поправки к закону были инициированы Избирательной акции поляков Литвы-Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС). Представитель партии Рита Тамашунене сказала, что эти поправки ускорят процесс возвращения земли и сделает его более справедливым, поскольку до сих пор жителям предлагали очень незначительные финансовые компенсации. По данным Тамашунене, поправок ждали около 3000 жителей.
По данным Национальной земельной службы на 1 января 2023 года, до сих пор людям не вернули 1692 га. Больше всего неполучивших земли - жители Вильнюса и Григишкес. В Тракае землю не получили 33 гражданина.
Напомним, что новые поправки к закону о недвижимости земли парламент принял 23 марта 2023 года. За них проголосовали 115 депутатов, никто не был против, воздержались 9 депутатов.
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