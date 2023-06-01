Администрация Палангского муниципалитета просит отдыхающих и местных жителей обратить на это внимание.

Движение этих видов техники запрещено на пирсе, в парке Бирутес, на участке аллеи Мяйлес от ул. С.Даряус ир С.Гирено до горы Бирутес.

Цель такого запрета – обеспечение безопасности пешеходов.

Ограничения действуют с 1 июня до 1 сентября. В местах, где движение запрещено, стоят знаки 309 "Движение велосипедов запрещено" и 340 "Движение моторных велосипедов запрещено".

Велосипедистов ждут на велодорожках курорта.

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