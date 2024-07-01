С 1 июля в учреждениях здравоохранения и аптеках ждут важные для многих жителей изменения

Услуга подвоза пациентов
С 1 июля на всей территории Литвы пациенты смогут пользоваться услугой подвоза. Пациенты из группы, которым полагается такая услуга, могут заказывать ее по номеру 1808. Благодаря этой услуге пациентам будет легче добраться до врачей (это касается пациентов со слабым здоровьем, пожилых пациентов и малоимущих людей). Пилотный проект был запущен в прошлом году в части муниципалитетов. В этом году с 1 июля услугу предоставляют по всей стране.
Услугой могут пользоваться:
лица с трудоспособностью 55% или меньше, и те, у кого есть право на надбавки за компенсируемые лекарства по причине нехватки средств;
инвалиды, и те, у кого есть право на надбавки за компенсируемые лекарства по причине нехватки средств.
лица 75 лет и старше, у которых есть право на надбавки за компенсируемые лекарства по причине нехватки средств;
лица, которые нуждаются в этой услуге в силу состояния здоровья.
Подвоз есть двух типов: неспециализированный и специализированный. Во втором случае в машине находится и медработник, а услугу предоставляют на скорой.
Как заказать услугу? Можно позвонить по номеру 1808, подробности на сайте https://1808.lt/.
Услугу рекомендуется заказывать не раньше, чем за месяц и не позже, чем за два дня до оказания.
Заказать услугу может не только сам пациент, но и его близкий, социальный работник, член семьи, медработник и др. С пациентом может ехать сопровождающее лицо и даже собака-поводырь.
Обновленный прейскурант на компенсируемые лекарства
C понедельника, 1 июля, в силу вступает обновленный прейскурант на компенсируемые лекарства. Как указывает Минздрав, в него входят 2035 лекарственных препаратов, относящихся к 853 лекарственным группам.
По данным министерства, во втором полугодии прошлого года в прейскурант была включена 831 группа лекарств и 2011 лекарственных препаратов, в первом полугодии этого года – 838 групп лекарств и 2054 лекарственных препарата, а во втором полугодии текущего года – 853 группы и 2035 препаратов.
Прейскурант на компенсируемые лекарства обновляется два раза в год.
Больше бесплатных консультаций психолога
Для контроля таких состояний, как депрессия и др. внедряют новую услугу – специализированная консультация психолога.
Эту услугу с 1 июля будут получать онкобольные, люди, страдающие нейродегенеративными заболеваниями, пациенты с редкими заболеваниями и те, кто был близок к суициду, пострадал от ожогов. Услуги также будут предоставлять родителям (или парам, планирующим завести ребенка), сталкивающимся с проблемами в перинатальном периоде или с проблемами зачатия, услуги смогут получать женщины, которые родили ребенка, пережили выкидыш, смерть плода и т.д.
Услуги будут предоставлять квалифицированные психологи, направление выдаст лечащий врач.
Бесплатно будут предоставлять до 6 консультаций по 45–60 минут, с возможностью продления курса еще на 6 консультаций. Не больше 4 консультаций могут получить близкие пациента.
Больничный смогут выдавать медсестры и акушеры
В соответствии с распоряжением главы Минздрава, медсестры и акушеры могут выдавать пациентам больничные.
Медсестры могут выдавать больничные по причине болезни: COVID-19 или грипп, если болезнь подтвержден тестом, или для ухода за больным ковидом или гриппом членом семьи. Такой больничный может длиться не дольше 7 календарных дней. Если болезнь длиться дольше 7 дней, больничный выдает врач.
Акушеры смогут выдавать больничный во время беременности и родов на 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после родов), если срок беременности 30 и более недель.