С 1 июля в учреждениях здравоохранения и аптеках ждут важные для многих жителей изменения

С 1 июля на всей территории Литвы пациенты смогут пользоваться услугой подвоза. Пациенты из группы, которым полагается такая услуга, могут заказывать ее по номеру 1808. Благодаря этой услуге пациентам будет легче добраться до врачей (это касается пациентов со слабым здоровьем, пожилых пациентов и малоимущих людей). Пилотный проект был запущен в прошлом году в части муниципалитетов. В этом году с 1 июля услугу предоставляют по всей стране.