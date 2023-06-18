"Если понадобится, заплачу", – сказала женщина, прибавив, что будет носить в магазин свои многоразовые пакеты.

"Есть многоразовые, я не вижу трагедии. Все равно мясо и прочее будут упакованы. А фрукты можно положить иначе", – заметила другая.

"Я думаю, люди будут покупать, будут присылать из Китая, если им нужны эти пакеты, вот и все", – сказала третья покупательница.

"У меня есть маленький ребенок. Когда я еду на природу, покупаю одноразовые пакеты, целую упаковку, 1000 шт. Ведь в лесу проблема с гигиеной, приходится все паковать. У меня есть маленький ребенок. Если бы была альтернатива, я бы ею пользовалась, но пока я ее не вижу", – сказала она.

"Наверное, придется кардинально менять привычки, а это сложно, но, я думаю, тут все правильно, мне довелось быть у моря, вот и сейчас я вернулся из Греции, какой бы там ни была чистой вода, количество пластика шокирует, поэтому, я считаю, это правильный шаг", – сказал мужчина.

Представитель Lidl Лина Скерсите сказала LNK, что их сеть готовится к новому закону. В магазинах с 2020 г. продают многоразовые пакеты, а с 1 июля они введут плату за одноразовые в размере 1 цента и надеются, что покупатели будут приносить свои многоразовые пакеты.

Покупателям Lidl у кассы достаточно сказать кассиру, сколько они взяли одноразовых пакетов. В кассе самообслуживания они смогут сканировать специальный код.

В магазинах Lidl мясо и рыбу в пакеты не фасуют, так как эти товары уже продают в герметичных упаковках.

Представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что с 1 июля в их магазины покупатели смогут приносить свои многоразовые пакеты или купить одноразовые. Эта сеть еще решает вопрос, какой будет плата за один такой одноразовый пакет.

Для хлебобулочных изделий Красаускене рекомендует использовать бесплатные бумажные пакеты.