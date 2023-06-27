С 1 июля в Литве вступит в силу обновленный порядок компенсации расходов на лекарства

"С 1 июля вступает в силу обновленный порядок компенсации расходов на лекарства именно для тех, кто покупает компенсируемые лекарства с наименьшей доплатой. Появляется нововведение – мы назвали его "корзина доплат" – это означает, что, когда житель покупает лекарства и достигает сумму годовых расходов на корзину, ему не придется платить за другие компенсируемые лекарства, приобретаемые в том году", – сказал А. Дулькис на пресс-конференции во вторник.

"По нашим подсчетам, пользу от корзины, в общей сложности, ощутят более ста тысяч граждан, то есть, каждый десятый житель, принимающий компенсируемые лекарства", – сказал министр.

По словам А. Дулькиса, в этом году размер "корзины доплат" составляет 48,36 евро. По достижении этой суммы расходов на компенсируемые лекарства, пациенту не придется доплачивать за другие лекарства, приобретаемые в том году.