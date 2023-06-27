С 1 июля в Литве вступит в силу обновленный порядок компенсации расходов на лекарства

"С 1 июля вступает в силу обновленный порядок компенсации расходов на лекарства именно для тех, кто покупает компенсируемые лекарства с наименьшей доплатой. Появляется нововведение – мы назвали его "корзина доплат" – это означает, что, когда житель покупает лекарства и достигает сумму годовых расходов на корзину, ему не придется платить за другие компенсируемые лекарства, приобретаемые в том году", – сказал А. Дулькис на пресс-конференции во вторник.
"По нашим подсчетам, пользу от корзины, в общей сложности, ощутят более ста тысяч граждан, то есть, каждый десятый житель, принимающий компенсируемые лекарства", – сказал министр.
По словам А. Дулькиса, в этом году размер "корзины доплат" составляет 48,36 евро. По достижении этой суммы расходов на компенсируемые лекарства, пациенту не придется доплачивать за другие лекарства, приобретаемые в том году.
"Цена компенсируемого лекарства состоит из двух частей – это базовая цена, которая на 100 проц. покрывается Фондом обязательного медицинского страхования, и есть доплата за лекарство, которая, если говорить о наиболее популярных и часто выписываемых препаратах, составляет малую часть, как видно, что она обычно не составляет даже одного евро", – пояснил заместитель министра здравоохранения Ауримас Печкаускас.
"Именно эта часть доплаты, за лекарства с наименьшей доплатой, будет включаться в размер "корзины доплат". А по достижении суммы в 48,36 евро, пациентам не придется доплачивать за лекарства с наименьшей доплатой, эту обязанность возьмет на себя государство", – добавил вице-министр.
Размер "корзины доплат" рассчитывается путем сложения трех среднегодовых доплат за компенсируемые лекарства с наименьшей доплатой, рассчитанных по данным за предыдущий календарный год.
Проверить сумму накопленных расходов в "корзине доплат" жители смогут в личном кабинете в системе e. sveikata. А. Дулькис подчеркнул, что все жители автоматически включаются в накопление "корзины доплат" – никакие дополнительные регистрации не нужны.