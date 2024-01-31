С 1 февраля запрещена ловля щуки и начинается ловля судака

 
ru.DELFI.lt
Lydeka
Lydeka
ФОТО: Shutterstock
Как и каждый год, запрет на ловлю щуки вступает в силу с 1 февраля и продлится до 30 апреля. До 30 апреля также запрещена ловля рыбы с наживкой (за исключением Куршского залива и ловли с куском рыбы). Тем временем заканчивается действие запрета на ловлю налима, и теперь ловля этой породы рыб разрешена с 1 февраля (включительно), сообщает Министерство окружающей среды.

Запрет на ловлю всей рыбы в темное время суток в реке Нямунас от устья реки Геге до Юрбаркасского моста и в реке Невежис от устья до Бабтайского моста, действующий с 15 декабря, также заканчивается.

Рыболовы, ведущие лов в реках, важных для миграции лосося и кумжи (перечисленных в таблице), должны иметь в виду, что в настоящее время ловля в этих реках разрешена только при наличии билета рыболова-любителя.

С 1 января по 30 апреля за одну рыбалку можно поймать одного лосося или одну кумжу длиной не менее 65 см.

Сообщать о своем улове обязаны только те рыбаки, которые не выпускают пойманного лосося или морского леща обратно в водоем.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии