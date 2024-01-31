С 1 февраля запрещена ловля щуки и начинается ловля судака

Как и каждый год, запрет на ловлю щуки вступает в силу с 1 февраля и продлится до 30 апреля. До 30 апреля также запрещена ловля рыбы с наживкой (за исключением Куршского залива и ловли с куском рыбы). Тем временем заканчивается действие запрета на ловлю налима, и теперь ловля этой породы рыб разрешена с 1 февраля (включительно), сообщает Министерство окружающей среды.