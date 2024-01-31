С 1 февраля запрещена ловля щуки и начинается ловля судака

Запрет на ловлю всей рыбы в темное время суток в реке Нямунас от устья реки Геге до Юрбаркасского моста и в реке Невежис от устья до Бабтайского моста, действующий с 15 декабря, также заканчивается.
Рыболовы, ведущие лов в реках, важных для миграции лосося и кумжи (перечисленных в таблице), должны иметь в виду, что в настоящее время ловля в этих реках разрешена только при наличии билета рыболова-любителя.
С 1 января по 30 апреля за одну рыбалку можно поймать одного лосося или одну кумжу длиной не менее 65 см.
Сообщать о своем улове обязаны только те рыбаки, которые не выпускают пойманного лосося или морского леща обратно в водоем.
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