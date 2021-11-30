В мобильных пунктах эти тесты с 1 декабря сдавать нельзя. Введены исключения для группы людей, которым тестирование по-прежнему будет оплачивать государство.

Минздрав напоминает, что на протяжении всей пандемии тестирование на COVID-19 имело важное значение в контексте управления пандемией и помогло людям безопасно вернуться на рабочие места и в образовательные учреждения.

На данный момент наиболее эффективным средством пресечения распространения COVID-19 остается вакцинация.

С 1 декабря профилактическое тестирование на COVID-19 государство оплачивать не будет, за тесты работникам придется платить из своего кармана. Это коснется:

работников сферы здравоохранения;

работников сферы предоставления социальных услуг;

работы сферы образования;

работников аптек;

работников в сфере транспортных перевозок;

водителей общественного транспорта и сферы пассажирских перевозок;

работников сферы культуры, развлечений, досуга, искусства (организация мероприятий, обслуживание посетителей);

работников сферы общепита;

работников розничной торговли;

работников сферы государственного администрирования;

военнослужащих;

работников, обслуживающих нелегальных мигрантов или контактирующих с иностранцами;

работников производственных предприятий.

Бесплатно тестироваться в мобильных пунктах могут беременные и люди, которым по медицинским причинам нельзя прививаться от COVID-19 (если у них диагностирована аллергия на вакцину или ее компоненты). Кроме того, бесплатно могут тестироваться те люди, вакцинация которых отложена врачом из-за курса лечения (химиотерапии, радиотерапии и т.д.).

Тестироваться на COVID-19 работники должны каждых 7-10 дней. Они должны сдавать ПЦР-тесты или тесты на антигены.