В мобильных пунктах эти тесты с 1 декабря сдавать нельзя. Введены исключения для группы людей, которым тестирование по-прежнему будет оплачивать государство.
Минздрав напоминает, что на протяжении всей пандемии тестирование на COVID-19 имело важное значение в контексте управления пандемией и помогло людям безопасно вернуться на рабочие места и в образовательные учреждения.
На данный момент наиболее эффективным средством пресечения распространения COVID-19 остается вакцинация.
С 1 декабря профилактическое тестирование на COVID-19 государство оплачивать не будет, за тесты работникам придется платить из своего кармана. Это коснется:
работников сферы здравоохранения;
работников сферы предоставления социальных услуг;
работы сферы образования;
работников аптек;
работников в сфере транспортных перевозок;
водителей общественного транспорта и сферы пассажирских перевозок;
работников сферы культуры, развлечений, досуга, искусства (организация мероприятий, обслуживание посетителей);
работников сферы общепита;
работников розничной торговли;
работников сферы государственного администрирования;
военнослужащих;
работников, обслуживающих нелегальных мигрантов или контактирующих с иностранцами;
работников производственных предприятий.
Бесплатно тестироваться в мобильных пунктах могут беременные и люди, которым по медицинским причинам нельзя прививаться от COVID-19 (если у них диагностирована аллергия на вакцину или ее компоненты). Кроме того, бесплатно могут тестироваться те люди, вакцинация которых отложена врачом из-за курса лечения (химиотерапии, радиотерапии и т.д.).
Тестироваться на COVID-19 работники должны каждых 7-10 дней. Они должны сдавать ПЦР-тесты или тесты на антигены.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С 1 декабря в Литве тестирование на COVID-19 для работников станет платным (10)
Минздрав Литвы установил порядок профилактического...
У Литвы остался год на упразднение уличных туалетов в городах (13)
Есть ли у вас дома унитаз, подключенный к канализации? В...
Опрос: политику Литвы в отношении Беларуси поддерживает половина жителей страны (28)
Половина жителей Литвы поддерживает политику страны в...
Профессор: есть основания предполагать, что новый штамм еще заразнее, чем "дельта" (109)
Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает...