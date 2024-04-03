С 1 апреля можно использовать летние шины, а что же делать со старыми?

При замене шин водители могут бесплатно оставить в автомастерской столько шин, сколько им заменили.

Куда сдать старые шины и другие автомобильные отходы



Согласно действующему законодательству, производители и импортеры автомобильных шин несут ответственность за их утилизацию, и продавец обязан сообщить покупателю, что в цену шины уже включена стоимость ее утилизации. Поэтому покупатель может вернуть в пункт продажи столько изношенных покрышек, сколько он купил.

Отработанные автомобильные шины, масло, фильтры, охлаждающие жидкости, аккумуляторы и другие отходы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, бесплатно собираются у населения в пунктах сбора крупногабаритных отходов.

Их адреса, время работы и другую информацию можно найти на муниципальных сайтах или на сайте www.atliekos.lt.