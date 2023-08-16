Рыбак поймал огромного карпа: сражение было нешуточным

"Около этого пруда я провел много времени в детстве. Можно сказать, я там вырос у этого водоема", – сказал заядлый рыбак.

"Я прекрасно помню, как получил первый удар рыбы. Я сразу стал звонить дяде, а второй рукой держал удочку, боролся с монстромru. Я знал, что борьба будет нелегкой с этим сильным карпом. Быстро приехал родственник и помог мне вытащить рыбу. Мы взвесили ее и выяснили, что карп весит 15 кг и 100 г. Карп жив. Как и вся пойманная мною рыба, он вернулся назад, туда, где жил. Иначе и быть не может", – сказал Дамбраускас.