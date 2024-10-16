Рядом с парламентом – автомобиль в клетке: что это значит?

„Это инсталляция ЗАО Penkiolika minučių iki vidurnakčio и Литовской администрации безопасности транспорта „Не будь сообщником“, цель которой призвать водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.

Инсталляция будет стоять с 19 ч. 15 октября до 11 ч. 17 октября. Затем состоится пресс-конференция, на которой Литовская администрация безопасности транспорта расскажет об этой проблеме“, – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.