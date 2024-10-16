2024.10.16 15:45

Рядом с парламентом – автомобиль в клетке: что это значит?

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Eksponatas šalia Seimo
Eksponatas šalia Seimo
ФОТО: Urtė Jarmalaitė | Asmeninis archyvas

Жительница Вильнюса Урте около здания парламента заметила необычный экспонат. „За решеткой“ был закрыт автомобиль. Что это значит, как он там оказался?

За комментарием журналисты портала обратились в Вильнюсский муниципалитет.

„Это инсталляция ЗАО Penkiolika minučių iki vidurnakčio и Литовской администрации безопасности транспорта „Не будь сообщником“, цель которой призвать водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.

Инсталляция будет стоять с 19 ч. 15 октября до 11 ч. 17 октября. Затем состоится пресс-конференция, на которой Литовская администрация безопасности транспорта расскажет об этой проблеме“, – сказал представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.

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