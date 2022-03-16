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В Литве проживают почти 5% русских, это третья по величине этническая группа в Литве. Как сейчас себя чувствуют русские Литвы? Директор компании Lahyer Виктор Воронцов в интервью на Žinių radijаs рассказал, какими настроениями он сейчас живет.
Русский Литвы рассказал, как он видит нынешнюю ситуацию: вера в Путина - трагедия народа
© DELFI / Domantas Pipas

"Я приехал в Литву в 2004 г., я экономический мигрант. Я хотел жить в стране, где больше демократии, свободы, где экономика стабильнее. Я переехал в Литву и живу здесь 18 лет, я уже гражданин Литвы, в карьере я прошел все уровни, сейчас возглавляю филиал компании немецкого капитала во всех странах Балтии", – коротко представился Воронцов.

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На вопрос, спустя какое время он почувствовал себя в Литве "своим", он ответил, что около 5 лет назад был проведен похожий опрос:

"Я единственный ответил, что я в Литве "свой", моя дочь "своя", мы полностью интегрировались в Литве. Мне повезло, я очень счастлив. Я люблю Литву, это мой дом, если бы я мог изменить жизнь, например, вернуться в прошлое, я бы переехал в Литву раньше".

Он заметил, что литовский выучил не без проблем, но если ты знаешь язык, тебе легче интегрироваться.

"Для меня и моей семьи это было приоритетом. Я через 6 месяцев стал очень плохо говорить по-литовски, люди меня не понимали, говорили, чтобы я лучше по-русски говорил. Но я сказал себе, что с этого дня буду говорить по-литовски. Язык тяжелый, но, как видите, я и спустя 18 лет говорю с ошибками, но надо интегрироваться. Без языка нет интеграции, нельзя сделать карьеру в Литве", – сказал Воронцов.

Он рассказал и о своем круге общения.

"Я эмигрант, поэтому большая часть моих знакомых - такие же эмигранты из России, Украины, Беларуси или литовцы с хорошим образованием. Видите ли, у меня другая ситуация, меня последние две недели все спрашивают, чувствую ли я негатив. Боюсь ли говорить в магазинах по-русски. Я не понимал, о чем люди говорят. Я об этом даже не думаю, но есть два момента. Первый, я недавно был в школе, и мне там сказали, что есть легкий буллинг в отношении детей с русскими фамилиями. Хорошо, что этого не допускают, учителя реагируют, надо больше внимания уделять школам", - сказал он.

Viktoras Voroncovas
Viktoras Voroncovas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Однако он сказал, что местные русские жалуются на то, что их обговаривают за спиной.

"Если ты не научился говорить по-литовски, если не здороваешься с соседями по-литовски, то и отношение к тебе будет такое. Если ты смотришь только российское телевидение и говоришь во дворе, что Путин хороший, люди к тебе будут относиться иначе. Нам, русским Литвы, надо пересмотреть наши приоритеты, ценности, особенно, когда такое время, это надо делать. Надо понять, что твоя страна - Литва, ее руководители Науседа и Шимоните, а не Путин. Также надо делать все, чтобы в Литве жизнь стала лучше, не смотреть, что там в России", - сказал он.

Воронцов видит одну проблему - те русские Литвы, которые не сумели создать себе хорошую жизнь, позже транслируют эту неблагоприятную информацию своим детям.

"Ты не учи литовский, зачем он тебе? Окончишь школу, езжай в Швецию, в Англию. Это самая большая проблема", – считает он.

По данным российских социологов, 68% россиян поддерживает инвазию в Украину, Воронцов считает, что это трагедия народа.

"Повторяется ситуация Второй мировой войны. Путин – преступник, это второй Гитлер. Проблема в том, что он проиграет войну, точнее, уже проиграл. Россия будет платить репатриацию, она должна будет отстроить Украину. Мы все русские, не только те, кто живет в России, передадим эту вину на несколько поколений, как когда-то немцы", - сказал он.

На вопрос, откуда у россиян эта идея объединения славянских земель, он ответил, что это пропаганда.

"В последние дни я разочаровался в своих друзьях в России. Я постоянно с ними общаюсь, пытаюсь объяснять, а большинство из них говорит: "надо освободить" Украину от "нацистов". Сейчас там "нашли" еще биологическое оружие, у меня волосы дыбом встают. Интересная коммуникация у российского телевидения – никто не говорит о войне в Украине. Говорят только о Донецке и Луганске. Люди в России думают, что все происходит вокруг Донецка и Луганска. Никто не показывает Харьков, никто не показывает уничтоженные дома в Киеве, российских пленных, уничтоженную технику, а люди не хотят искать другие источники информации", - сказал Воронцов.

Он согласен с тем, что сделать это несложно, все используют ВПН, у них есть доступ к другим порталам.

"Второй момент - абсолютный страх. Все боятся, и хотя люди говорят, что это несправедливо, боятся выходить на улицы. Люди боятся лишиться работы, возможности выплачивать кредиты за квартиру, машину и т.д.", - сказал Воронцов.

Он сказал, что не может осуждать этих людей, но его удивляет, как они позволили создать полицейское государство.

"Россия сейчас - как Северная Корея. Знаете, тяжело понять русскую душу. Я все время пытаюсь измерить Россию лазером, но ее надо измерять деревянной линейкой. <...>. Страна когда-то остановилась, вероятно, где-то в 2004 г. Не секрет, что я сам голосовал за Путина в 2000 и в 2004 г. Я был счастлив, когда он закончил войну в Чечне, но что он сделал потом? Он превратил Россию в машину для отмывания денег своих друзей и своих денег. Все, эту машину надо охранять с помощью полиции и других структур", - заметил Воронцов.

Он знаком с людьми из Санкт-Петербурга и Москвы, которые могли себе позволить ездить за границу раз в 2-3 месяца, но после запрета на выезд и ограничение безналичного расчета для россиян его удивила позиция этих людей.

"Они говорят, что будут терпеть. У меня это в голове не укладывается, но они говорят, что русские своих не бросают. Ты лишился всего, ради чего? Ради войны?", – удивлялся Воронцов.

"Вы понимаете, что отключение фейсбука и инстаграма - это еще один шаг оставить россиян в информационном пространстве, где царят Соловьев и Киселев, Первый канал, Второй канал и все. Людей искусственно загоняют в это информационное пространство", - сказал Воронцов.

Он акцентирует, что российская экономика уже переживает коллапс ее ждет еще больший коллапс.

"Потому что все, что сообщалось об импортозамещении и с 2014 г. в путинской России это было как икона. Сейчас все понимают, что за эти 8 лет ничего не сделали. Экономика стала еще более зависимой от импорта и от Запада. Все автомобили производят из деталей, которые привозят с Запада. Все оборудование и пищевая промышленность - итальянское или испанское, или французское. Путин очень гордится сельским хозяйством, но вместо помощи фермерам была создана монополия. Поэтому цены поднимают, как хотят. Все сделано не так, и олигархи сейчас зарабатывают больше, чем зарабатывали в 2014 г.", - сказал Воронцов.

По его мнению, в этом вся суть российской экономики – дать заработать олигархам.

"Везде откаты, везде, если получено финансирование, надо отдать 30% в виде взяток, и нет экономики. Сейчас есть некоторая инерция, еще есть склады, но посмотрите, что будет в конце месяца. Надо будет платить налоги, а в апреле они будут массовыми", - сказал предприниматель.

По его словам, Россию может ждать судьба Северной Кореи, поскольку россияне утратили свою волю.

"Я сравниваю себя с любым россиянином, могу сказать, нам есть за что бороться. У нас есть свобода, есть демократия. Мы за это будем бороться, а там не за что бороться. Они борются только за кусок хлеба на этот день. Говорят, Москву и Санкт-Петербург нельзя сравнивать с остальной Россией.

Это разные миры, большая часть россиян живет на 15 000 –20 000 рублей. По нынешним ценам это 100-150 евро. Они так живут, потому что сильная пропаганда говорит, что так надо жить, надо терпеть, но мы никогда не откажемся от наших ценностей, православия, космоса", – обобщил он.

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