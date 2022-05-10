Русский гражданин Литвы о значении 9 мая: для нас это не праздник

"Лично я не понес бы цветы к памятнику. Может, нам всем пришло время сказать, что памятники нам не нужны, поскольку это памятники людям, освободившим Литву от нацизма, но после этого освобождения началась новая оккупация. Но надо разделять два момента: есть памятники, есть могилы. Люди сейчас приходят с цветами именно к могилам", – сказал в интервью на Žinių radijas Воронцов.

Он сказал, что в Литве часто говорят, что русские в этот день что-то празднуют.

"Мы не празднуем, мы вспоминаем своих родственников, которые ушли на войну, которые победили нацизм и умерли. Для нас это не праздник. Быть может для каких-то купленных фанатов Путина это праздник. Но не для меня. Это день, когда я вспоминаю родственников, ушедших на войну и не вернувшихся", – заметил Воронцов.

Он сказал, что ему больно, что этот день не становится днем, "когда одни литовцы понимают других литовцев".

"Сейчас все каждый день хотят кого-то оскорбить – обе стороны. Может, хватит оскорблять друг друга? Помолчим в этот день, попробуем понять, что у этих людей тоже есть свои ценности, которые достойны уважения? Надо уважать людей, положивших свою жизнь в борьбе с фашизмом", – сказал Воронцов.

Он сказал, что в этот день хочет лишь одного – прийти в тишине и возложить цветы на могилу.

"А ты понимаешь, что придешь, и тишины не будет. Там будут люди, которые придут протестовать против тебя. Реально эти люди протестуют против Путина. Но Путин далеко, его не достать. Тогда эти люди выбирают более близкую цель: "А ты приходишь с цветами на кладбище, давай мы тебя оскорбим". Я русский гражданин Литвы, что у меня общего с этой войной? Я поддерживаю Украину, финансово поддерживаю, причем здесь я? При чем тут мой дедушка, который умер в 1944? Вы пытаетесь отождествить нынешнюю российскую армию с моим дедушкой? Не получится", – продолжил он.

Воронцов считает, что литовские власти уделяют недостаточно внимания русским Литвы.

"Президент, премьер-министр, спикер с нами не говорят. (…) Почему 9 мая президенту не поехать в Клайпеду и не поговорить с людьми? Он наш президент, не только президент литовцев. Почему нас как-то выделяют? Трудно говорить. Если мы сейчас говорим и не понимаем друг друга", – заметил он.

Он открыто заявил, что этот день важен для него.

"Для вас этот день может быть неважен. Я уважаю вашу позицию, мне от вас ничего не надо. Я прошу одного – тишины. Не говорите нам, что это плохо, что это в нашей крови. Мы от этого не стали плохими гражданами. Мы такие же граждане, как вы. У нас есть свои ценности. Вы хотите прийти и сказать нам: "Виктор, откажись от своих ценностей. Если не откажешься, мы лишим тебя гражданства. Вы такими словами уничтожаете целостность литовского общества. Вы хотите убрать монументы, убирайте. Мы - русские - это поймем", – сказал Воронцов.

Историк Никжентайтис сказал, что для него 9 мая - День Европы.

"У меня этот день взывает праздничное настроение. Я рад, что Литва является частью ЕС, что нам не надо быть с теми людьми, которые отмечают другой день, в который, честно говоря, ничего из того, что они отмечают, не произошло семьдесят лет назад. Я рад, что я не с теми людьми, которые отмечают в этот день мнимое окончание войны в Европе", – сказал историк.

По его словам, Украина, как и Литва, вспоминает окончание войны 8 мая.

"Сегодня, когда 9 мая отмечают и в Москве, этот контекст неизбежно связывается с этими днями, в первую очередь потому, что миф победы в так называемой Великой отечественной войне путинская диктатура интерпретирует так, чтобы с его помощью взращивать не только российский империализм, но и российский милитаризм. Я так понимаю, что одним из источников нынешней войны в Украине был миф победы в ВОВ", – сказал историк.

Он считает, что день 9 мая сам себя скомпрометировал.

"Если раньше я равнодушно смотрел на соотечественников, которые 9 мая проводили какие-то мероприятия по случаю так называемого окончания войны против нацистской Германии, то сейчас мне хочется обратиться к этим людям: "Подумайте, что вы празднуете. Если вы на самом деле хотите вспомнить о победе, о погибших в борьбе с нацизмом, может, не поддерживайте путинскую идеологию, празднуйте этот день вместе со всей Европой 8 мая", – сказал Никжентайтис.

Delfi сообщал, что в Вильнюсе 9 мая у Антакальнисского кладбища, куда приходили люди, почтить память жертв Второй мировой войны, муниципалитет установил стенды с информацией о войне в Украине и фотографиями. Около кладбища протестовала группа активистов, в их числе и комик, общественный деятель Олег Шураев.

Между приходящими на кладбище и протестующими были словесные перепалки, однако большая их часть заканчивалась без вмешательства полиции.

Однако после обеда был задержан известный провокатор Лауринас Рагельскис.