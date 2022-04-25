aA
Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) планирует фестиваль «Мы - Украина'22», посвященный украинской драматургии.
Lietuvos rusų dramos teatras
Lietuvos rusų dramos teatras
© DELFI

По информации театра, фестиваль, который состоится в июне этого года, предложит зрителям познакомиться с классической и современной украинской драматургией, театром и актуальными художественными явлениями.

По словам главного режиссера РДТЛ Владимира Гурфинкеля, в глазах каждого театрального деятеля внимание и поддержка Украины стали очень важными для ее народа, поэтому в этом году было принято решение посвятить ежегодный фестиваль украинскому творчеству.

Статьи по теме:
Из Украины в Литву везут не только кошек и собак, но и лошадей с попугаями
Помогающая украинцам женщина: были ситуации, когда из гостиниц выставили беременную и женщину с младенцем

«Мы инициируем проект «Мы - Украина'22», потому что хотим услышать сердце Украины и собственными художественными средствами раскрыть эти чувства литовскому зрителю», - сказано в сообщении Гурфинкеля.

К 17 мая театральная комиссия отберет пять наиболее интересных идей для возможных постановочных эскизов. Публичная презентация пяти эскизов, подготовленных за месяц, перед комиссией и зрителями состоится 28-29 июня. Из них будет выбран победитель фестиваля, который станет новой постановкой в репертуаре РДТЛ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Интервью с Артемием Троицким - о настоящих рокерах и позорных агитбригадах, поддерживающих войну в Украине

"Мне 67 лет скоро будет, и я не помню в своей жизни, чтобы...

Первые пугающие сообщения: зафиксированы факты возможных преступлений против украинцев в Литве

Украинцев могут вербовать и эксплуатировать, об этом...

TOP новостей

Apsaugotas paminklas Kyjivas Balandžio 21 dieną Eilė prie centrinio pašto Kyjive Apkaltas paminklas

В Киеве – защита на памятниках, недоверчивые местные жители и очередь за марками

После того как из-под Киева ушли российские военные,...

Delfi.ru: pabėgti iš Mariupolio – filtracijos stovyklos Rusijoje ir kelias į Lietuvą

Спецэфир Delfi: свидетельства очевидцев, которые смогли выжить, покинуть Мариуполь и добраться до Литвы

Супругам из Мариуполя Ирине Шерстюк и Александру...

Ukraina Ukraina Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на восточном фронте

Война в Украине продолжается уже больше двух месяцев. В...

Минск указал вести обучение в литовских школах только на русском и белорусском языках

С сентября в литовских школах Беларуси больше не будут...

Весны еще придется подождать: всю неделю будет прохладно, по ночам возможны заморозки

В понедельник днем погоду в Литве обусловит циклон....