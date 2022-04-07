Русский драмтеатр Литвы предлагают реформировать в Театр нацменьшинств – идея уже обсуждается

"То, как все сейчас развивается, все факты делают актуальными все предложения, которые появились в публичном пространстве. В ближайшее время мы намерены поднять этот вопрос и на Совете профессионального сценического искусства", – сказал журналистам министр.
По его словам, надо понимать, что "одна лишь смена вывески и названия ничего не изменит", важна идея театра, содержание, чтобы они были взаимосвязаны.
Кайрис заметил, что вопрос надо обсуждать "с пониманием", ведь речь идет не о Российской, а о Русском Драмтеатре Литвы, в котором "работают и творят наши граждане".
"Мы должны оценить все нюансы, все аргументы, принять наилучшие решения и не в политических кабинетах, а работать с экспертами. (…). Я думаю, есть смысл об этом говорить, но я бы не хотел, чтобы решение диктовала политическая сторона. Надо с уважением относиться к культурным учреждениям, вместе искать решение", – сказал он.
Директор Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова сказала, что театр сейчас сосредоточен на помощи Украине, беженцам из Украины, особенно детям: они могут бесплатно приходить на спектакли, участвовать в занятиях.
"Самое актуальное сейчас - проактивность, какую мы можем принести пользу в данной ситуации, на это направлены все наши силы. А что касается названия – идея не новая. Но Русский драмтеатр Литвы своей концепцией выходит за рамки названия", – заметила она.
По словам Полевиковой, больше трех лет назад, когда она участвовала в конкурсе на должность главы театра, она обещала уделять внимание темам разных нацменьшинств, в театре есть постановки на еврейскую тему, на тему Холокоста, планируются чтения украинской драматургии, одно из произведений может быть поставлено на сцене театра.
"Мы решили, что в нашем театре начнут работать студии белорусских и украинских актеров, летом, в июне, когда зрителей бывает меньше (...). Мы проведем несколько фестивалей, один из них посвящен Украине и ее драматургии", – сказала директор театра.
С предложением закрыть Русский драмтеатр и вместо него открыть новый театр Литовских нацменьшинств выступил режиссер Гинтарас Варнас.
Варнас сказал, что представлял эту идею уже 4 года назад, а сейчас, на фоне жестокой войны России в Украине она снова стала актуальной. Режиссер подчеркнул, что это предложение не связано с самой деятельностью театра и работающими в нем людьми.
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