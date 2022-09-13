Русский драматический театр Литвы переименован в Вильнюсский старый театр

В мае 2022 года была создана рабочая группа, которая должна была представить рекомендации по вопросу направления деятельности и названия театра. На минувшей неделе рабочая группа передала свое решение министру. Министр Кайрис встречался как с членами рабочей группы, так и с членами Совета учреждений профессионального сценического искусства, с представителями правительства и парламента, с другими компетентными представителями этого сектора. На встречах обсуждались предложения рабочей группы.

Большинство высказалось за вариант названия "Вильнюсский старый театр". По мнению экспертов, это название напоминает об истории театра и отвечает установкам современного театра, направлению его деятельности.

"Хочу поблагодарить членов рабочей группы и других экспертов за вклад в формирование названия театра. Это символическое и одновременно реальное изменение: название Старый вильнюсский театр лучше отвечает вехам деятельности театра, отражает историю здания и открывает более широкие возможности для осуществления мультикультурных инициатив. Естественно, что перемены могут быть тревожными для труппы – мы это понимаем и хотим подчеркнуть, что никто не сомневается в профессионализме труппы, в ее необходимости в общем контексте литовского театра", – сказал Кайрис.

Рабочая группа акцентировала, что в театре должна сохраниться нынешняя труппа, которая играет на русском языке.

В дискуссии, которая состоялась на этой неделе принимали участие как представители рабочей группы, так и представители Совета учреждений профессионального сценического искусства Года Гедрайтите (председатель), Аушра Каминскайте, Рамуне Марцинкявичюте, Леонидас Мельникас и Рима Повилёнене. Кроме того, в дискуссии участвовали театральный критик Вайдас Яунишкис, председатель парламентского комитета культуры Витаутас Юозапайтис и советник премьера Габриэле Жайдите.

В состав рабочей группы входили Дайна Урбанавичене (вице-министр культуры), Элона Байоринене (декан факультета театра и кино Литовской академии музыки и театра), Года Гедрайтите (председатель Совета учреждений профессионального сценического искусства), Марюс Ивашкявичюс (драматург), доцент Павел Лавринец (заведующий кафедрой Русской филологии в ВУ), Артур Людковский (директор Вильнюсского дома культуры поляков), Валентин Новопольский (представитель Русского драмтеатра), Ольга Полевикова (глава Русского драмтеатра), Владимир Серов (представитель работников театра) и Хельмутас Шабасявичюс (исследователь искусства).