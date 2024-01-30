Русская, Новогрудская, Смоленская улицы в столице Литвы – что их ждет

Смоленская, Новогрудская, Лидская, Островецкая, Ошмянская, Русская, Минское шоссе – все эти улицы есть на карте столицы. С учетом недружелюбности Беларуси и идущей в Украине войны возникает вопрос, нужны ли в Вильнюсе улицы с такими названиями?
"Мы обсуждаем возможность изменения названия Русской улицы, но пока никаких решений нет. Названия других улиц пока не обсуждаются", – сказал порталу представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Предложение о смене названия Русской улицы появилось весной 2022 г. Тогда приняли решение оставить его.
Вильнюсцы должны знать, что от них тоже зависят подобные решения. Надо только, чтобы большая группа жителей обратилась с подобным заявлением, и аргументы людей были вескими.