Русская, Новогрудская, Смоленская улицы в столице Литвы – что их ждет

 
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ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В Вильнюсе все еще есть улицы с названиями, вызывающими неоднозначную реакцию. За время существования города некоторые улицы не раз меняли названия – городские власти меняли их, как хотели. Сейчас в Вильнюсе все еще есть улицы, названия которых в условиях нынешней политической ситуации вызывают неоднозначную реакцию. Муниципалитет рассказал, когда будет менять их название, пишет портал madeinvilnius.lt.

Смоленская, Новогрудская, Лидская, Островецкая, Ошмянская, Русская, Минское шоссе – все эти улицы есть на карте столицы. С учетом недружелюбности Беларуси и идущей в Украине войны возникает вопрос, нужны ли в Вильнюсе улицы с такими названиями?

"Мы обсуждаем возможность изменения названия Русской улицы, но пока никаких решений нет. Названия других улиц пока не обсуждаются", – сказал порталу представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Предложение о смене названия Русской улицы появилось весной 2022 г. Тогда приняли решение оставить его.

Вильнюсцы должны знать, что от них тоже зависят подобные решения. Надо только, чтобы большая группа жителей обратилась с подобным заявлением, и аргументы людей были вескими.

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