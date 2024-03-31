Руслана из Украины живет в Паневежисе: женщина рассказала, что она делает в Литве

"Несколько лет назад я не верила, что Россия может напасть на Украину. Я видела, что происходило в начале войны, гибли мужчины. Мне кажется, война закончится нескоро, ведь Россия больше Украины, но наши воюют за свою страну, за свою свободу, борьба украинцев иная – осмысленная, а россияне – просто завоеватели. Я ездила в Украину в отпуск, было грустно, я видела много похорон. И это не жертвы войны, это гражданские, которые погибли во время взрывов. Видеть это – очень тяжело, но хорошо, что нам помогают и эта помощь делает нас, украинцев, тверже", – прибавила она.