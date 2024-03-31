Руслана из Украины живет в Паневежисе: женщина рассказала, что она делает в Литве

Руслана с 15-летним сыном почти два года живет в Паневежисе и работает Бистрампольском поместье.
"Скоро будет два года, как я живу в Литве. Когда началась война, я забрала сына и приехала сюда. Сын у меня наполовину украинец, его отец - литовец. Мы получили приглашение приехать. В начале войны был хаос, когда мы получили весточку, решили ехать", – вспоминает Руслана.
Сначала Руслана с сыном жила в Бистрампольском поместье.
"Мы жили здесь 10 дней. За проживание не надо было платить. Владельцы Бистрампольского поместья очень хорошие люди, они помогали украинцам. Тогда в поместье приехало много украинцев. Здесь их принимали, заботились о них. Помогли и нам с сыном", – вспоминала Руслана.
"Помогли найти жилье в Паневежисе, предложили работу. Я согласилась. Я поняла, что коллектив хороший. Главное, чтобы была работа и ты чувствовал себя нужным. Мой сын учится в литовской школе – прогимназии "Жеминос". Учит литовский, все успешно. После 8 класса он собирается учиться в гимназии, хочет поступить в литовский вуз. Хочет получить специальность", – рассказала Руслана.
Она не скрывает, что с самого приезда думает о возвращении в Украину.
"Я планирую вернуться, когда сын не будет зависеть от меня. Там, откуда мы приехали, было довольно спокойно, но мы чувствовали напряжение, когда объявляли воздушную тревогу, надо было бежать в убежище. Сын был напуган. Напугана была и я. Когда мы приехали в Литву, добрались до Бистрамполиса, я не могла есть. Очень похудела. Было ощущение безнадежности, я не знала, что будет дальше. Сейчас ситуация стабилизировалась – мы с сыном чувствуем себя в безопасности", – сказала Руслана, которая обеспокоена судьбой старшей дочери.
"26-летняя дочь живет в Украине. Мы каждый день общаемся по Viber. Она замужем, не хотела уезжать. В Украине осталась и сестра, которая живет в освобожденном Херсоне. Ей тяжело, поскольку россияне постоянно бомбят город. Я уговаривала ее уехать, но она не соглашается. Говорит, что останется, даже если разбомбят дом, поскольку она считает, что должна помочь своему сыну", – рассказала Руслана.
Она не верит обещаниям россиян, не верит, что война прекратится, если не станет Путина.
"Несколько лет назад я не верила, что Россия может напасть на Украину. Я видела, что происходило в начале войны, гибли мужчины. Мне кажется, война закончится нескоро, ведь Россия больше Украины, но наши воюют за свою страну, за свою свободу, борьба украинцев иная – осмысленная, а россияне – просто завоеватели. Я ездила в Украину в отпуск, было грустно, я видела много похорон. И это не жертвы войны, это гражданские, которые погибли во время взрывов. Видеть это – очень тяжело, но хорошо, что нам помогают и эта помощь делает нас, украинцев, тверже", – прибавила она.