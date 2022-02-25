aA
В четверг рано утром Россия объявила войну Украине, после чего многие европейские города организовали акции в поддержку Украины. В редакцию обратилась читательница Delfi Гинте Гинтауте, которая сказала, что в Клайпедском музыкальном театре, такую акцию не поддержали. Руководство театра опровергает это сообщение.
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
© V.Petriko/"Klaipėda" nuotr.

"Пора рассказывать и о литовских "героях"! В четверг глава Клайпедского музыкального театра запретила светоинсталляцию в цветах украинского, сославшись на то, что здание будет выглядеть непривлекательно. Высокомерие руководителя - это позор, оно вызывает возмущение. Просим поинтересоваться, будем требовать публичного извинения и предупреждения главе театра со стороны главы Минкульта", – писала Гинтауте.

Delfi обратился за комментарием к руководству театра.

"Мы поддерживаем свободную и мирную Украину. Клайпедский музыкальный театр – один из самых многонациональных коллективов, в нашей балетной труппе 90% - украинцы. Украинцы есть и среди музыкантов оркестра, исполнителей в хоре и в других отделах. В тяжелое время мы вместе с членами коллектива переживаем за события в Украине, за живущих там членов семей и мы готовы помочь им, чем можем. Мы думаем о том, как помочь вернуться из Киева в Клайпеду пятерым нашим артистам балета. Заботимся о проживании для их семей. Мы помогаем не только мыслями, но и делами, с беспокойством ждем новостей. Всем сердцем мы вместе!",– сказала глава Клайпедского музыкального театра Лайма Вилимене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

8 požymiai, kad jums reikia naujo kompiuterio: kai kurie trūkumai gali turėti įtakos netgi gyvenimo kokybei

Verslas Plius Arūnas Milašius

Pašiurpę net didieji ūkininkai – kas iš tiesų vyksta žemės ūkyje ir kas laukia toliau

TOP новостей

Sprogimai Kijeve Sprogimai Kijeve

Нападение России на Украину: "Это все напоминает 1941 год" постоянно обновляется (107)

Российские вооруженные силы ведут боевые действия,,...

Ландсбергис: Путин все просчитал правильно, европейцы побоятся (14)

Профессор Витаутас Ландсбергис в пятницу заявил, что...

Rusijos rubliai Žygimantas Mauricas

Неожиданный результат санкций: российские акции дорожают, рубль укрепился

В четверг Запад объявил пакет санкций в отношении...

Norvegija, dujos

Газ для Литвы: с поставками все в порядке, но одно обстоятельство вызывает беспокойства (5)

После начала войны в Украине Литва может не...

Борис Гребенщиков: "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они — позор России"

Борис Гребенщиков высказался о ситуации на Украине:...