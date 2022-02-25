"Пора рассказывать и о литовских "героях"! В четверг глава Клайпедского музыкального театра запретила светоинсталляцию в цветах украинского, сославшись на то, что здание будет выглядеть непривлекательно. Высокомерие руководителя - это позор, оно вызывает возмущение. Просим поинтересоваться, будем требовать публичного извинения и предупреждения главе театра со стороны главы Минкульта", – писала Гинтауте.

Delfi обратился за комментарием к руководству театра.

"Мы поддерживаем свободную и мирную Украину. Клайпедский музыкальный театр – один из самых многонациональных коллективов, в нашей балетной труппе 90% - украинцы. Украинцы есть и среди музыкантов оркестра, исполнителей в хоре и в других отделах. В тяжелое время мы вместе с членами коллектива переживаем за события в Украине, за живущих там членов семей и мы готовы помочь им, чем можем. Мы думаем о том, как помочь вернуться из Киева в Клайпеду пятерым нашим артистам балета. Заботимся о проживании для их семей. Мы помогаем не только мыслями, но и делами, с беспокойством ждем новостей. Всем сердцем мы вместе!",– сказала глава Клайпедского музыкального театра Лайма Вилимене.