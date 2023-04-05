Руководство аэропортов передумало: плату за туалеты в Вильнюсе брать не будут

"На этом этапе было принято решение не вводить плату в 2 из 28 туалетов Вильнюсского аэропорта. В ближайшее время мы еще раз оценим решения для обеспечения безопасности пассажиров, работающих в терминале партнеров и встречающих пассажиров людей", – сказано в пресс-релизе.
На прошлой неделе сообщалось о том, что в Вильнюсском аэропорту планируют ввести плату за пользование двумя туалетами в терминале для прибывающих.
Тогда представитель Литовских аэропортов сказал, что введенная плата поможет им избавиться от нежелательных посетителей.
"Некоторые бесплатные туалеты используют асоциальные люди, даже наркоманы, их приходится выпроваживать с помощью полиции. Они представляют угрозу и для пассажиров и для наших работников", – сказал Тадас Василяускас.
Платными хотели сделать не все туалеты, а только те, которые находятся в старом терминале для прибывших пассажиров.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Энергоресурсы и сырье дешевеют, а продукты – нет: цены на некоторые товары объяснить непросто
В последнее время снизились цены на энергоресурсы и на...
Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине
Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО....
Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию
Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...
Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти
Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...
Насилие в школах: подростка избивали в туалете и в классе на глазах у других детей
В образовательных учреждениях Шяуляйского округа...