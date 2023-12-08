Руководитель Службы защиты прав ребенка и усыновления: мы получаем звонки каждые 9 минут

Илма Скуодене также рассказала об условиях работы специалистов по защите прав ребенка.
По ее словам, отвечая на вопросы членов Сейма, служба уже получила три сообщения.
"В Литве мы реагируем каждые девять минут. Реагировать в таких ситуациях, помогать ребенку и семье действительно непросто. Приглашаю, постоянно общаюсь со своими коллегами, поддерживаю и верю в важную миссию, которую мы реализуем в эти дни, в этом году и последние шесть лет", - сказала И. Скуодене.
По словам главы службы, за последние два года поток полученных сообщений увеличился.
По мнению Илмы Скуодене, это показывает, что люди реагируют на возможное насилие над детьми.
"Дети защищены, количество детских смертей последовательно снижается. И если в 2021 году мы получили 40 тыс. сообщений о возможных нарушениях прав детей, то в 2023 году мы получим уже более 50 тыс. Люди реагируют, люди стараются, общественность сообщает. Мы делаем все, что можем", - заверила она.
"Возможно, применение физических наказаний не меняется так быстро – если в 2021 году 50 проц. респондентов были бы склонны применять физические наказания к детям, что зависит от обстоятельств, то сегодня у нас их только 45 проц.", - сказала И. Скуодене в Сейме в четверг.
"Мнение общественности, наши взгляды, отношение не меняются так быстро. Но хочу подчеркнуть, что мы на правильном пути", - сказала она.
По ее словам, общественные опросы, проводимые третий год подряд, показывают положительную динамику.
"В 2021 году 47 проц. опрошенных утверждали, что выкручивание ушей не обязательно является насилием над ребенком и что это зависит от обстоятельств", - пояснила она.
"Хочу отметить и обратить внимание на то, что на сегодняшний день этот процент снизился на целых 12 проц.", - сказала глава Службы по защите прав ребенка и усыновлению.