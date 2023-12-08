Руководитель Службы защиты прав ребенка и усыновления: мы получаем звонки каждые 9 минут

Илма Скуодене также рассказала об условиях работы специалистов по защите прав ребенка.

По ее словам, отвечая на вопросы членов Сейма, служба уже получила три сообщения.

"В Литве мы реагируем каждые девять минут. Реагировать в таких ситуациях, помогать ребенку и семье действительно непросто. Приглашаю, постоянно общаюсь со своими коллегами, поддерживаю и верю в важную миссию, которую мы реализуем в эти дни, в этом году и последние шесть лет", - сказала И. Скуодене.

По словам главы службы, за последние два года поток полученных сообщений увеличился.

По мнению Илмы Скуодене, это показывает, что люди реагируют на возможное насилие над детьми.

"Дети защищены, количество детских смертей последовательно снижается. И если в 2021 году мы получили 40 тыс. сообщений о возможных нарушениях прав детей, то в 2023 году мы получим уже более 50 тыс. Люди реагируют, люди стараются, общественность сообщает. Мы делаем все, что можем", - заверила она.