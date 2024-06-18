Руководитель ИАЭС: на атомной станции уже демонтирован 41% всего оборудования

„Наша миссия — создать чистую и устойчивую окружающую среду. Самое главное, чтобы те монстры (ядерные реакторы – ELTA), которые были поставлены 40 лет назад (были безопасно закрыты – ELTA), чтобы мы безопасно и устойчиво привели в порядок наследие (атомной электростанции – ELTA), (...) чтобы мы не оставили его будущим поколениям. (...) Наша цель – максимально привести в порядок (территорию – ELTA), чтобы она стала гораздо более дружелюбной“, – сказал Линас Баужис журналистам, собравшимся во вторник в Висагине.