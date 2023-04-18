Руководитель Госинспекции по литовскому языку: в отставку не собираюсь

"Нет, уходить в отставку не собираюсь, потому что считаю, что я все-таки прав. И вообще, мы пообщались с министром и (решили, что – ELTA) можем работать", – высказал свою позицию А. Валотка в эфире телеканала LRT в понедельник.

Некоторые руководители государства и ведомств крайне негативно отнеслись к письму главы Инспекции по языку, в котором напоминалось, что с марта 2024 года планируется начать проверку работающих в стране украинских военных беженцев на знание литовского языка. Со своей стороны глава Министерства культуры, которому непосредственно подчиняется Инспекция по языку, Симонас Кайрис публично заявил, что формулировка политики не является функцией Инспекции по языку, и в тот же день пригласил А. Валотку на встречу. Как заявил сам С. Кайрис –"проверить, одинаково ли мы видим ситуацию".

"Мы (с министром — ELTA) можем работать, просто, может, не стоит торопиться, высказывать свое мнение "сгоряча", может, некоторым министрам и не нужны служебные документы — в конце концов существует какая-то этика в обращении с официальными документами – так как-то странно комментировать в публичном пространстве – что на самом деле обрастает домыслами и прочими вещами", – сказал А. Валотка.

По словам А. Валотки, идея Инспекции по языку и забота об изучении литовского языка беженцами полностью законна – она обоснована как законом о государственном языке, так и постановлением правительства.

"Моя обязанность – заблаговременно, за год, а то и больше, предупредить о назревающих проблемах, давайте подумаем о них прямо сейчас, вместо того чтобы все заметать под коврик", – сказал глава Инспекции, отметив, что Литва на данный момент предоставила украинским беженцам едва ли не самую большую лингвистическую, языковому льготу во всей Европе.

"Этот порядок пока еще в процессе реализации. Как он будет или не будет меняться, конечно, решать Правительству и Парламенту, но я думаю, что и сейчас, насколько мне известно, мы предоставили самую большую лингвистическую, языковую льготу во всей Европе. И стоит ли ее продлевать – вопрос", – сказал А. Валотка в понедельник.