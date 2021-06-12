"Нам сказали, что в больницу не впустят, что мне придется рожать в карете скорой помощи, я испугалась – я не знала, что мне делать, - вспоминает тот кошмарный день Виолета. – Я растерялась, пережила шок, передо мной больница, а мне говорят – будешь рожать в машине".

События 4 июня семья запомнит на всю жизнь. Виолета должна была родить 1 июня, но ее осмотрел врач и сказал, что не стоит спешить, лучше ждать, когда ребенок сам решит появиться на свет.

"Врачи установили срок 9 июня, я должна была рожать в Антакальнисской больнице", – рассказала женщина.

Но малыш выбрал другое время, 4 июня, когда семья поехала поздравить родственников с днем рождения.

"Когда у жены начались схватки, мы хотели ехать в Вильнюс, но родственники предложили вызвать скорую – якобы это безопаснее. Мы позвонили по номеру 112, договорились ждать машину у старого магазина Maximа в Ширвинтай, жену обещали отвезти в Сантаришкскую клинику или в Антакальнисскую больницу", - рассказал Махмуд.

Но приехал фельдшер и заявил, что в Вильнюс Виолету не повезут, так как рядом есть Укмергская больница.

"Я удивился, спросил, точно ли в Укмерге есть роддом, меня успокоили, сказали, что больница работает. Я согласился", - рассказывал Махмуд.

"Водитель скорой мне сказал, что врачи нас ждут", – продолжил он. Оказалось, что водитель солгал.

Оказалось, что акушерское отделение в больнице не работает. Медсестры, встретившие их у другой двери, очень удивились и сказали, что родильное отделение у них закрыто с начала карантина.

Работники Укмергской больницы сказали, что не могут предоставить услуги моей жене.

"Одна медсестра велела нам ехать в Вильнюс, но врач скорой сказала, что мы уже не успеем доехать, придется рожать в машине, – продолжил свой рассказ Махмуд. – Я удивился, говорю - вы шутите? Сижу рядом с женой и не знаю, что делать... Но тут подъехал врач и велел вести мою жену в больницу".

Врач, по словам Махмуда, устроил медику скорой выволочку, отругал за то, что роженицу привезли в больницу, где нет условий для родов.

"Слава Богу, нам повезло. В тот день в больнице дежурила акушер, она пришла, успокоила нас – сказала, мы вас в беде не оставим. Врачи помогли нам, хотя у них не было для этого необходимых условий. В 22.10 ч. на свет появился наш сын", - рассказал он.

Махмуд благодарил врачей Укмергской больницы за оказанную его жене помощь. К нему со словами благодарности присоединилась и супруга.

"Слава Богу, родился здоровый малыш, потом врачи оформили все и на скорой отправили меня в Сантаришкскую клинику", - сказала Виолета.

Махмуд хочет предупредить других жителей Литвы: "Мне не дает покоя то, как с нами поступили в Ширвинтай, город украшают, спасибо мэру, но одного фасада мало. Ведь то, что происходит внутри - трагедия. Я хотел бы взглянуть в глаза той работнице станции скорой помощи и сказать: "Как можно так рисковать?". Даже врачи в Укмерге злились: "Как можно привозить роженицу, если закрыто родильное отделение?" Хорошо, что все кончилось хорошо, а если бы нет?"

Директор станции скорой помощи Здислав Скварцяны сказал, что каждый случай оказания помощи должен оцениваться индивидуально, поэтому запросят объяснения команды медиков.

"Надо иметь в виду, что ситуация была нестандартная, роды уже начались, поэтому было решено везти женщину в ближайшую больницу, где есть дежурный акушер и необходимое оборудование. В Укмерге женщину привезли за 20 минут, а в Вильнюс дорога была бы в два раза дольше. Врачам скорой было известно, что в Укмерге нет родильного отделения, но учитывалась информация о наличии дежурного акушера", - сказал он.

Родильное отделение в Укмерге не работает с 7 декабря 2020 года. Больница стала местом предоставления услуг больным коронавирусом. Рожениц сейчас доставляют в Сантаришкскую больницу. Несмотря на то, что само родильное отделение в больнице закрыто, есть дежурный акушер-гинеколог. Если ситуация с коронавирусом не ухудшиться, то родильное отделение планируют открыть в августе 2021 года.

Мэр Ширвинтай Живиле Пинскувене прокомментировала ситуацию так: "В нашем районе родильного отделения нет уже 15 лет. За 6 лет моей работы не было ни одной жалобы на сложности с родами. Рядом есть Укмерге, некоторые женщины ездят в Вильнюс. Никаких проблем за 6 лет не было. Ширвинтский район - маленький, здесь рождается немного детей".