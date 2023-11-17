Рождественское убранство Старого города в Вильнюсе восхищает горожан и гостей столицы

Как обычно дух Рождества в городе обитает не только на Ратушной и Кафедральной площадях.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что город в этом году украсит Ратушную площадь, улицы Вокечу, Т.Врублевскё, Швянтарагё, Пилес, Стиклю, Аушрос Варту, Гарюну, Укмергес, Даряус ир Гирено и Галвес, проспекты Гедиминаса, Конституциёс и Саванорю, Молетское и Неменчинское шоссе.