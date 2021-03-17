Рождественский лес в Вильнюсе: что нужно знать

«Рождественским елкам пришлось долго ждать возвращения в лес, действительно, немного тревожно, приживутся ли они, ­– говорит Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса. – Но я верю, что вильнюсцы вместе посадят столько елок, чтобы наименование нового Рождественского парка появилось бы на карте города. Я верю также, что накануне следующего Рождества еще больше людей станут наряжать живые елки, чтобы поучаствовать в создании нового леса».

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Публичное учреждение Vilniaus miesto parkai на территории Вяркяйского регионального парка, вблизи Вяркяйского дворца, уже делает разметку для первых саженцев Рождественского леса. Метеорологи прогнозируют, что к 20 марта, когда отмечается всемирный день Земли, верхний слой земли успеет оттаять, и этот день станет прекрасным праздником посадки леса.

20 марта, в субботу, 10–13 ч., работники Vilniaus miesto parkai будут ждать вильнюсцев и с лопатами, и с лейками для не имеющих таковых, и с советами по правильной посадке. Но перед поездкой следует самим еще раз оценить состояние своей елки: если иголки сильно осыпаются, пересаживать не стоит. Если елка кажется жизнеспособной, надо в течение последней недели перед посадкой интенсивнее поливать ее, чтобы деревце восстановило утраченный баланс влаги.

Желающих стать творцами нового леса Вильнюса просят заполнить опрос – зная число участников, работники регионального парка лучше подготовятся к приему гостей. Если кто-то не сможет приехать в субботу, тот сможет сделать это позже – места, выделенные для посадки, будут отмечены колышками.

Выгружать елки предлагают поближе к месту посадки, но автомобили просят оставить у входа в парк Вяркяйского дворца.

Доехать до Рождественского леса можно и на общественном транспорте – в том случае, если вес вашей елки позволяет это. На ближайших к месту посадки остановках Petro Baublio или Verkių rūmai останавливаются автобусы 35, 36, 66 и 76 маршрутов. Просят надлежащим образом упаковать елки, чтобы они при транспортировке не причиняли дополнительных неудобств другим пассажирам и не пачкали салон общественного транспорта.

О проекте Рождественского леса читайте здесь https://vilnius.lt/lt/kaledumiskas/. Если у вас имеются вопросы по посадке Рождественского леса, пожалуйста, пишите по адресу eglutes@vilnius.lt