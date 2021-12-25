Рождественский городок недалеко от Биржай: ледяные скульптуры, Гринч и красавица из сказок

От Вильнюса до Рождественского городка в парке развлечений Киркилай - два часа езды. Мы прибыли в парк развлечений Киркилай после наступления темноты, и на улице было холодно.

Однако и долгое путешествие, и холод, кажется, позабылись, когда у входа нас встретил целый список персонажей - Снежная Королева, Белоснежка и Гномы.

Войдя в парк развлечений Киркилай, мы сразу увидели аллею фонариков. Она привела нас прямо к Санте, с которым удалось поговорить команде Delfi.

Kalėdinis miestelis DELFI

Самый интересующий вопрос - каковы желания современных детей? "В этом году мне довелось слышать повторяющиеся желания - детям нужны игрушки, пусть и более современные, чем раньше. Не могу не сказать, что многие дети, вместо того, чтобы просить игрушки, мечтали положить конец этой страшной болезни - коронавирусу", - сказал сотрудник парка развлечений Киркилай.

Kalėdinis miestelis DELFI

Говоря о Рождественском городке, основатель признает, что идея его создания возникла очень спонтанно. "Коллеги предлагали открыть парк скульптур, но я подумал, что одного парка скульптур будет недостаточно, захотели создать целый рождественский городок - с елкой, ярмаркой, с персонажами", - вспоминает Д. Шименас. Он добавляет, что на создание рождественского городка ушло полтора месяца.

Основатель также поделился переживаниями, которые возникли из-за ледяных скульптур - ведь температура не подходила для их экспозиции.

"На самом деле, ледяные скульптуры стали большим вызовом, из-за них мы не спали много ночей. Из-за погодных условий выставку пришлось немного отложить, но сейчас прогнозы для нас благоприятные, поэтому мы надеемся, что скульптуры будут стоять здесь до Нового года", - говорит создатель Рождественского городка.