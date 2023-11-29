Рождественские ярмарки в Вильнюсе: где, когда и какие

Вильнюсский рождественский городок
Вильнюсская кафедральная площадь
01.12.2023 - 01.01.2024
Главный рождественский городок Вильнюса будет открыт с 1 декабря по 1 января. Он будет расположен рядом с главной рождественской елкой страны. Без малого полсотни павильонов предложат широкий выбор подарков и рождественских деликатесов, изготовленных местными мастерами.
Вильнюсская рождественская ярмарка LITEXPO
Выставочный центр LITEXPO
09.12.2023 - 10.12.2023
Второй год подряд выставочный центр организует самую большую рождественскую ярмарку. На ярмарке будет представлен широкий выбор одежды, украшений, аксессуаров и предметов домашней обстановки, созданных литовскими дизайнерами. Гурманы найдут для своего стола широкий выбор уникальных деликатесов. Вход на ярмарку свободный.
Ярмарка рождественского стиля жизни "PACAI Wellness Pop Up"
Отель ,,Pacai"
16.12.2023
На этой уникальной ярмарке посетители смогут выбрать подарки, ориентированные на экологически чистый и здоровый образ жизни.
Рождественская площадь дизайна
площадь В. Кудирки,
13.12.2023 - 17.12.2023
С 13 по 17 декабря на площадь Винцаса Кудирки вернется обновленный Рождественский сквер дизайна. Около 50 литовских творцов, художников и дизайнеров представят свои лучшие изделия и ряд эксклюзивных работ и пригласят вас выбрать подарки для своих друзей и близких.
Uptown Market
Арт-фабрика "Лофтас"
21.12.2023 - 23.12.2023
Перед самым Рождеством на Арт-фабрике "Лофтас" пройдет рождественская ярмарка "Uptown Market". Этот ежегодный пассаж открыт для всех производителей оригинальных, значимых и креативных подарков, одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, художников, музыкантов, местных фермеров и производителей напитков.
Рождественский городок Лиепкальниса
Водохранилище Лиепкальнё
08.12.2023 - 22.12.2023
В этом году водохранилище Лиепкальнё приглашает вас на альтернативную рождественскую ярмарку. Юные посетители смогут встретиться и пообщаться с Дедом Морозом, а также сделать рождественские подарки своими руками в его мастерской. Жители и гости Вильнюса смогут узнать, как завернуть подарок по-японски, сделать свечу, талисман, мандалу или поиграть в древнюю еврейскую игру. На территории водохранилища (ул. Лиепкальнио, 20, Вильнюс) будут гореть световые инсталляции и бурлить ярмарка.
Различные рождественские ярмарки пройдут и в торговых центрах Вильнюса:
"Vilnius Outlet" — 01.12.2023 - 24.12.2023
Panorama — 01.12.2023 - 24.12.2023
CUP — 01.12.2023 - 22.12.2023
"Europa" — 04.12.2023 - 23.12.2023