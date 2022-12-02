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Первый день зимы в этом году в Литве был на самом деле зимним – лежал снег, чувствовался легкий морозец. Города живут ожиданием Рождества, в них появляются праздничные декорации. Вечером, когда гуляешь по городу, не остается никаких сомнений - праздник рядом.
Елка в городе сверкает огнями уже почти неделю, однако праздничное настроение видно не только на Кафедральной площади, но и в центре Вильнюса.
Предлагаем взглянуть, как выглядит праздничный Вильнюс.
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