Рождественская акция для Украины — "Игрушка Победы"

По словам представителей организации, все пожертвования пойдут на закупку FPV-дронов, произведенных фондом "Maži, bet stiprūs" совместно с украинскими партнерами.
"В настоящее время FPV-дроны, которые стоят всего 500 евро, (...) в руках профессиональных пилотов могут нанести огромный ущерб вражеской технике или даже изменить ход сражений", — говорит Раймундас Алекнавичюс, глава "Maži, bet stiprūs".
Объявлено, что желающие приобрести миниатюрную копию FPV-дрона, изготовленную из того же материала и на тех же 3D-принтерах, на которых печатаются детали настоящего дрона, или сделать прямое пожертвование, могут сделать это на официальном сайте фонда.
R. Алекнавичюс отмечает, что "украинцам еще предстоит беречь свои дроны, терпеливо ждать подходящего момента и выбирать наиболее ценные цели, которых бесчисленное множество. (...) Именно поэтому, в ответ на критически растущий спрос, мы организуем эту рождественскую кампанию, чтобы отправить украинским войскам как можно больше спасительных дронов", — говорит он.