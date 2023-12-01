Рождественская акция для Украины — "Игрушка Победы"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Motinos Tėvynės” monumentas Kijeve
„Motinos Tėvynės” monumentas Kijeve
ФОТО: Reuters/Scanpix

Организация "Maži, bet stiprūs" (Маленькие, но сильные) объявляет о новой рождественской акции для Украины "Игрушка Победы". В преддверии праздников гражданам страны, предприятиям и другим организациям будет предложено купить елочную игрушку в виде FPV дрона или сделать пожертвование, чтобы помочь украинскому народу победить.

По словам представителей организации, все пожертвования пойдут на закупку FPV-дронов, произведенных фондом "Maži, bet stiprūs" совместно с украинскими партнерами.

"В настоящее время FPV-дроны, которые стоят всего 500 евро, (...) в руках профессиональных пилотов могут нанести огромный ущерб вражеской технике или даже изменить ход сражений", — говорит Раймундас Алекнавичюс, глава "Maži, bet stiprūs".

Объявлено, что желающие приобрести миниатюрную копию FPV-дрона, изготовленную из того же материала и на тех же 3D-принтерах, на которых печатаются детали настоящего дрона, или сделать прямое пожертвование, могут сделать это на официальном сайте фонда.

R. Алекнавичюс отмечает, что "украинцам еще предстоит беречь свои дроны, терпеливо ждать подходящего момента и выбирать наиболее ценные цели, которых бесчисленное множество. (...) Именно поэтому, в ответ на критически растущий спрос, мы организуем эту рождественскую кампанию, чтобы отправить украинским войскам как можно больше спасительных дронов", — говорит он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии