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За год рождаемость в Литве сократилась на одну десятую, а смертность выросла на четверть, свидетельствуют данные Департамента статистки, опубликованные в понедельник.
Vilnius
Vilnius
© Shutterstock

С учетом демографических показателей сентября этого года, в целом в стране родились 2117 новорожденных, между тем, в этот же период прошлого года их было 2330.

За минувший месяц скончались 3880 человек, в сентябре 2020 года показатель смертности составлял 3105.

Имевшиеся летом положительные тенденции миграции в сентябре вновь обратились в отрицательные – в прошлом месяце в страну прибыли 3964 человека, а уехали 4446. Почти по половине приехавших составили иностранцы и граждане Литвы, среди уезжающих 60% составили граждане Литвы.

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По сравнению с сентябрем прошлого года эмиграция выросла почти на 40%, а количество прибывающих сократилось почти на одну десятую.

Совокупное количество жителей за месяц сократилось на 2245, на начало октября в Литве было 2 780 427 жителей.

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