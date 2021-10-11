С учетом демографических показателей сентября этого года, в целом в стране родились 2117 новорожденных, между тем, в этот же период прошлого года их было 2330.
За минувший месяц скончались 3880 человек, в сентябре 2020 года показатель смертности составлял 3105.
Имевшиеся летом положительные тенденции миграции в сентябре вновь обратились в отрицательные – в прошлом месяце в страну прибыли 3964 человека, а уехали 4446. Почти по половине приехавших составили иностранцы и граждане Литвы, среди уезжающих 60% составили граждане Литвы.
По сравнению с сентябрем прошлого года эмиграция выросла почти на 40%, а количество прибывающих сократилось почти на одну десятую.
Совокупное количество жителей за месяц сократилось на 2245, на начало октября в Литве было 2 780 427 жителей.
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