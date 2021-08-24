Рост новых случаев коронавируса в Литве стабилизировался, но число госпитализированных и умерших увеличивается

По словам аналитиков правительства, рост новых случаев в стране стабилизировался, число диагностических исследований также остается стабильным.

И все же отмечается, что среди вновь заразившихся больше людей старшего возраста: в середине июля число людей в возрасте 50 лет и старше составляло одну четвертую заразившихся, сейчас их более 40%. По словам аналитиков, это отчасти объясняет, почему не становится меньше госпитализаций и смертей.

Большую часть умерших составляют лица, не привитые от COVID-19: за период с 1 июня от COVID-19 умерли 209 человек, из них 200 человек (96%) не были привиты или были привиты частично.

Сходная ситуация и среди госпитализированных: 94% находившихся в больницах на лечении с 1 июня лиц не были привиты по полной схеме. 46% их составляли лица моложе 60 лет.

Также отмечается, что темпы вакцинации на прошлой неделе были медленнее, чем в предыдущие недели: первой дозой было привито 53 628 человек, преимущественно вакциной Pfizer-BioNTech.

Общий уровень иммунизации, с учетом всех привитых и переболевших, уже превысил 62,5% всего населения, а в возрастной группе 65-74 лет он превысил 80%.