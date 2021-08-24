aA
Рост новых случаев заболевания COVID-19 в Литве стабилизировался, однако число госпитализированных и умерших все еще растет, показывает обнародованное во вторник правительством обозрение данных.
Рост новых случаев коронавируса в Литве стабилизировался, но число госпитализированных и умерших увеличивается
© Vidmantas Balkūnas

По словам аналитиков правительства, рост новых случаев в стране стабилизировался, число диагностических исследований также остается стабильным.

И все же отмечается, что среди вновь заразившихся больше людей старшего возраста: в середине июля число людей в возрасте 50 лет и старше составляло одну четвертую заразившихся, сейчас их более 40%. По словам аналитиков, это отчасти объясняет, почему не становится меньше госпитализаций и смертей.

Статьи по теме:
Ученый призывает жителей сохранять дистанцию и не снимать маски  (41)
Коронавирус в Литве: 600 новых случаев, скончался один человек  (13)

Большую часть умерших составляют лица, не привитые от COVID-19: за период с 1 июня от COVID-19 умерли 209 человек, из них 200 человек (96%) не были привиты или были привиты частично.

Сходная ситуация и среди госпитализированных: 94% находившихся в больницах на лечении с 1 июня лиц не были привиты по полной схеме. 46% их составляли лица моложе 60 лет.

Также отмечается, что темпы вакцинации на прошлой неделе были медленнее, чем в предыдущие недели: первой дозой было привито 53 628 человек, преимущественно вакциной Pfizer-BioNTech.

Общий уровень иммунизации, с учетом всех привитых и переболевших, уже превысил 62,5% всего населения, а в возрастной группе 65-74 лет он превысил 80%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Ученый призывает жителей сохранять дистанцию и не снимать маски (41)

В Литве распространяется штамм "дельта", большая часть...

Спикер парламента Литвы намерена встретиться с представителями Союза семей (28)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Приближается 1 сентября: что важно знать родителям и ученикам (10)

С 1 сентября учебный процесс в Литве должен проходить в...

За "паспортом возможностей" – огромные очереди, люди рассержены (108)

Работники Центра реестра ездят по провинции и выдают...

Климатолог рассказал, когда в Литву придет осень (1)

"Не только завершается климатологическое лето, но и...