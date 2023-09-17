Рост ключевой ставки, украинское зерно и зеленая авиация. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила перед депутатами отчет о результатах работы ее команды за прошедший год и анонсировала ближайшие планы. По словам фон дер Ляйен, за четыре года существования действующего состава ЕК комиссарам удалось реализовать программу действий, представленную в 2019 году, на 90%. "Вместе мы показали, что, когда Европа смелая, ей удается достичь своих целей. Однако наша работа еще не завершена, так что давайте держаться вместе", — заявила фон дер Ляйен, поблагодарив Европарламент и правительства стран ЕС за сотрудничество.

ЕЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз с начала года

Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 4,25% до 4,5%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел, поскольку "полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%" — хотя рост цен существенно замедлился (к августу, по предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных ноябрьских 10,6% вдвое), финансовый регулятор ожидает, что этот показатель будет оставаться относительно высоким еще сравнительно долго. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4,75% и 4% соответственно. Новые значения начинают действовать с 20 сентября.