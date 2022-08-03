Рост числа больных коронавирусом не отражает реальную ситуацию

Несмотря на рост числа больных, тяжелых случаев намного меньше, чем было прежде.

"Все койки в отделении для больных COVID–19 заняты, их сейчас 37. В реанимации нет ни одного пациента", – сказал во вторник глава Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс.

Литва находится в стадии роста заболеваемости. Однако ученые отмечают, что на самом деле, больных больше, чем регистрируют.

"Мы видим только часть горы, сама вершина скрыта за облаками. Что там наверху, сложно сказать", – заметил LNK профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас.

Минздрав критикуют за то, что он не отслеживает мутации. Минздрав отмечает, что будет это делать с осени. По-прежнему тестировать людей будут в поликлиниках.

"Пока не планируют открытие мобильных пунктов. (…)", – сказала представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене.

Карантин в Литве объявят только в том случае, если в реанимации будут заняты 240 коек. Во вторник в реанимации было лишь 9 человек.

"Однако большая часть мер будет рекомендуемая: ношение масок, соблюдение дистанции, проветривание и т.д.", – сказала Мегелинскене.

По данным за вторник, больше 500 случаев COVID–19 - повторные заражения.

"Раньше повторно заболевали всего 5% человек, сейчас этот показатель приблизился к 20%", – сказал во вторник Янкаускас.

Согласно прогнозам, осенью таких случаев станет еще больше, но это не должно быть проблемой для системы здравоохранения.

"Пока есть все условия для распространения вируса, нет факторов, ограничивающих его распространение. И вирус распространяется", – сказал Станкунас.

Минздрав и врачи рекомендуют жителям Литвы в местах массового скопления людей надевать маски.

По словам главы Минздрава Арунаса Дулькиса, защиту от тяжелой формы болезни дают и старые вакцины. Литва участвует в закупке новых, они поступят в ноябре.